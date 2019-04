Jurgen Ekkelenkamp kan nog niet helemaal geloven dat hij woensdagavond tegen Juventus (1-1) zijn Champions League-debuut voor Ajax heeft gemaakt. De jonge middenvelder, die dit seizoen wel vaker tot de selectie van de Amsterdammers behoort, speelde een kwartier mee in de Johan Cruijff ArenA.

De negentienjarige Ekkelenkamp kwam het veld in voor Lasse Schöne en was de enige Ajacied die werd ingebracht door trainer Erik ten Hag. Voor de middenvelder waren het zijn eerste minuten in de Champions League, nadat hij dit seizoen al één competitiewedstrijd in de hoofdmacht speelde.

"Het was verrassend om in te mogen vallen en natuurlijk ook heel mooi", zei Ekkelenkamp na het duel in gesprek met FOX Sports. "Het was eigenlijk al een juichmomentje dat ik in de selectie zat. Dat ik ook nog mocht spelen, kan ik nu nog steeds niet geloven."

In zijn eerste Champions League-duel wist Ekkelenkamp direct op te vallen. De debutant kreeg in de slotfase een goede kans, maar zijn schot van dichtbij werd gekeerd door doelman Wojciech Szczesny. "Helaas pakte de keeper 'm, want ik zag de bal er al in gaan. Het was in ieder geval mooi dat ik de kans kreeg", zei Ekkelenkamp, die vorig seizoen al voor Ajax in de Eredivisie debuteerde.

'Was een logische keuze om Ronaldo neer te halen'

De jeugdinternational toonde zich daarna ook in defensief opzicht van waarde voor Ajax, door Cristiano Ronaldo neer te halen bij een gevaarlijke uitbraak van Juventus. Ekkelenkamp kreeg vanzelfsprekend een gele kaart van de Spaanse scheidsrechter Carlos del Cerro Grande, maar kon daar wel mee leven.

"Ik denk dat het een logische keuze was om Ronaldo neer te halen. Hij is een van de gevaarlijkste spelers van Juventus, dus ik vond het een slimme overtreding", aldus de middenvelder, die wel op meer dan 1-1 had gehoopt. "We hadden het gevoel dat we beter waren dan Juventus en kregen meerdere kansen op de 2-1. Helaas bleef die uit."

Door het gelijkspel moet Ajax in de return minstens één keer scoren om kans te hebben op een plek in de halve finales. Dat duel in Turijn staat komende dinsdag op het programma. De laatste keer dat de Amsterdammers zich bij de laatste vier in het miljoenenbal voegden, was in 1997.

Ekkelenkamp baalt van zijn gemiste kans tegen Juventus. (Foto: Pro Shots)