Binnen- en buitenlandse media zijn onder de indruk van de manier waarop Ajax woensdagavond ten strijde trok tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League. Het vermakelijke heenduel in de Johan Cruijff ArenA eindigde ondanks de Amsterdamse dominantie in een 1-1-gelijkspel.

"Kansrijk richting Turijn", kopt De Telegraaf donderdag op de voorpagina. "Het resultaat tegen Juventus is misschien niet optimaal. Maar Ajax heeft zich tegen een van de favorieten voor de Champions League-winst nóg meer op de Europese voetbalkaart gezet dan in het spectaculair gewonnen tweeluik met Real Madrid."

Ajax wist woensdag in de Johan Cruijff ArenA een groot deel van de wedstrijd te domineren, maar stond halverwege verrassend met 0-1 achter door de 125e Champions League-treffer van Cristiano Ronaldo. David Neres trok de stand direct na rust gelijk door af te ronden na een fraaie dribbel, waardoor Ajax nog zicht heeft op een plek bij de laatste vier.

De Volkskrant zag dat de stand niet helemaal recht deed aan het spelbeeld in de Johan Cruijff ArenA. "Ajax voetbalde beter en overrompelde Juventus na rust in sommige fasen, met Neres als dribbelkoning", schrijft het dagblad.

"Hoe Ajax Juventus soms vastpinde door snel druk te zetten, was zonder meer fraai en knap. Het is een fijnzinnig samenspel van een door trainer Ten Hag gesmeed, ingespeeld collectief, van mannen die elkaar vertrouwen, voor elkaar willen lopen en die dit seizoen een beetje van elkaar zijn gaan houden."

'Ajax was beter dan Juventus'

Ook in de buitenlandse media is er veel bewondering voor het dominante spel van Ajax. La Gazzetta Dello Sport toont zich positief over het 'eigen' Juventus, maar schrijft dat de 'Oude Dame' niet mocht klagen over het gelijkspel in Amsterdam.

"De Nederlanders waren beter", concludeert de belangrijkste Italiaanse sportkrant. "Het was een geweldige Europese voetbalavond met een hoge intensiteit en een moordend tempo. Ajax maakte opnieuw indruk met spelers als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, maar Juventus speelde ook een solide wedstrijd."

"De wedstrijd was een lust voor het oog", schrijft ook Corriere Dello Sport. "Ajax maakte indruk met het technische en snelle spel, maar Juventus houdt dankzij doelpuntenmachine Ronaldo een gouden gelijkspel over aan de wedstrijd."

De BBC constateert dat Ajax veel meer kansen afdwong tegen Juventus, dat in de hele wedstrijd slechts twee keer op doel schoot. "In een volgepakt stadion imponeerde Ajax met geweldig combinatievoetbal waarbij de bal vaak maar één keer geraakt werd. Ze zullen vast niet blij zijn met dit resultaat, maar de vorige ronde heeft aangetoond dat er nog niks beslist is."

De return tussen Juventus en Ajax staat dinsdag 16 april op het programma in Turijn. De laatste Nederlandse club die de halve finales van de Champions League bereikte, was PSV in het seizoen 2004/2005. Ajax voegde zich in 1997 voor de laatste keer bij de laatste vier van het miljoenenbal.