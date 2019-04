Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer blijft hoop houden op het bereiken van de halve finales van de Champions League, ook al beseft de Noor dat zijn ploeg voor een zware opgave staat. 'The Red Devils' verloren de thuiswedstrijd tegen FC Barcelona woensdagavond met 0-1.

Luke Shaw tekende al na twaalf minuten met een eigen doelpunt voor de enige treffer op Old Trafford. Solskjaer houdt zich ondanks de zorgwekkende uitgangspositie vast aan de comeback van zijn ploeg in de achtste finales, toen een 0-2-achterstand tegen Paris Saint-Germain in de return werd goedgemaakt (1-3).

"Ons optreden tegen PSG geeft ons de hoop en het vertrouwen dat we weer voor een stunt kunnen zorgen", zei Solskjaer na de wedstrijd op zijn persconferentie. "Mochten we er ook in slagen Barcelona uit te schakelen, dan zou dat een grotere prestatie zijn dan die return tegen PSG."

"Het wordt wel een flinke uitdaging om in Camp Nou te winnen, want Barcelona verliest zelden in eigen huis én we spelen tegen de club die favoriet is om de Champions League te winnen. Toch weet ik zeker dat we in staat zijn om door te gaan."

Piqué prijst defensief solide Barcelona

United zal volgende week in Camp Nou wel een stuk beter voor de dag moeten komen, want de huidige nummer zes van de Premier League slaagde er voor eigen publiek niet in ook maar één schot op doel te lossen. Volgens Gerard Piqué is dat vooral een verdienste van Barcelona.

"We maken defensief gezien de beste periode van het seizoen door", stelde de centrale verdediger van de Catalanen, die met het oog op de return wel direct voor onderschatting waakte.

"Na de wedstrijd van United tegen PSG kan je niet gerust zijn op alleen een goede uitgangspositie. Ze gingen vorige maand naar Parijs met een minder resultaat, maar kijk eens wat er gebeurde. Grote clubs kunnen altijd stunten, daar moeten we rekening mee houden."

De return tussen Manchester United en Barcelona staat dinsdag 16 april op het programma in Camp Nou. De laatste keer dat United de halve finales van de Champions League bereikte, was in het seizoen 2010/2011 onder Alex Ferguson.

Luis Suárez juicht na de 0-1 voor Barcelona. (Foto: Pro Shots)