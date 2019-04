Massimiliano Allegri vindt dat Juventus het Ajax woensdagavond in het eerste kwartfinaleduel (1-1) van de Champions League een stuk moeilijker had moeten maken. De coach baalt vooral dat het zijn ploeg niet lukte om Frenkie de Jong af te stoppen.

"Meestal speelt De Jong aan de linkerkant van het veld, voor ons rechts. Daarom had ik Federico Bernardeschi de opdracht gegeven om De Jong af te stoppen, maar dat had hij heel snel door", zei Allegri na het duel in de Johan Cruijff ArenA tegen Sky Italia.

"Vervolgens bewoog hij naar de andere kant van het veld, waardoor een van onze aanvallers hem moest aanpakken. Daardoor kon De Jong telkens aan de bal komen. Bij hem begint bijna iedere aanval van Ajax."

Onder aanvoering van De Jong slaagde Ajax er voor een groot deel van de wedstrijd in Juventus onder druk te zetten, al leidde dat in de eerste helft niet tot veel grote kansen. Cristiano Ronaldo tekende vlak voor rust tegen de verhouding in zelfs voor de 0-1 na een mooie loopactie.

Dankzij een treffer van David Neres in de eerste minuut van de tweede helft - de Braziliaan onderschepte de bal aan de zijlijn en rondde vervolgens af na een fraaie dribbel - hield Ajax wel een verdiend punt over aan de thuiswedstrijd.

'Hadden meer kunnen doen in de omschakeling'

Allegri was onder de indruk van de manier waarop de Amsterdammers erin slaagden om Juventus bij vlagen met de rug tegen de muur te zetten. "Veel spelers stonden op scherp, maar dat weerhield ze er niet van om op het randje te spelen wat betreft tackles en agressiviteit", zag de 51-jarige Italiaan.

"Ajax zette ons soms zwaar onder druk en creëerde veel ruimte. Daarom besloot ik later ook wat meer technische spelers in te brengen, zodat we er beter onderuit konden voetballen. We hadden ze bovendien in de omschakeling meer problemen moeten bezorgen, want Ajax stuurde een hoop spelers mee naar voren."

Allegri was wel te spreken over het optreden van Cristiano Ronaldo. De sterspeler van de 'Oude Dame', van wie lang onduidelijk was of hij überhaupt fit genoeg zou zijn voor het treffen in de ArenA, toonde opnieuw zijn waarde voor Juventus door vlak voor rust zijn 125e Champions League-treffer binnen te koppen.

"Ronaldo bewees wederom waarom hij een speler van een ander niveau is", aldus Allegri. "Zijn timing en dynamiek zijn ongeëvenaard, daar valt niks aan te doen voor de verdedigers."

De return tussen Juventus en Ajax staat dinsdag 16 april op het programma in Turijn. De laatste Nederlandse club die de halve finales van de Champions League bereikte, was PSV in het seizoen 2004/2005. Ajax voegde zich in 1997 voor de laatste keer bij de laatste vier van het miljoenenbal.