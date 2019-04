Aad de Mos heeft een goed gevoel over de kansen van Ajax tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League. De analist denkt dat de Amsterdammers woensdag de heenwedstrijd in eigen huis winnen en ook volgende week de return in Italië goed doorkomen.

"Ajax is de betere ploeg en gaat woensdag met 2-1 winnen. Juventus gaat nog wel één keer scoren uit een counter, maar verder komen ze niet", zegt De Mos woensdag in gesprek met NUsport.

"Ajax is dit seizoen uiterst dominant en inmiddels ook uitgekookt. Ze raken steeds beter op elkaar ingespeeld. De variant met Dusan Tadic in de spits en David Neres en Hakim Ziyech op de vleugels gaat steeds beter lopen."

De Mos verwacht een soortgelijke wedstrijd van Ajax als een kleine maand geleden op eigen veld tegen Real Madrid, toen de ploeg van trainer Erik ten Hag zeer sterk voor de dag kwam, maar uiteindelijk wel ongelukkig met 1-2 verloor.

"We hebben in de voorrondes, de groepsfase en tegen Real kunnen zien dat Ajax in de Champions League altijd boven zichzelf uitstijgt. Ze waren bijna nooit de favoriet, maar piekten telkens op het juiste moment."

'Veltman kan niet verdedigen'

De Mos is niet gerust op de duels tussen Joël Veltman - waarschijnlijk de vervanger van de geschorste Noussair Mazraoui - en Cristiano Ronaldo, die zijn rentree maakt na wekenlange afwezigheid vanwege een hamstringblessure.

"Dat kunnen cruciale duels worden. Ik heb daar schrik van. Veltman kan niet verdedigen. Hij is altijd goed voor fouten, zoals het openen van zijn benen bij een voorzet", vertelt hij.

"Dat Giorgio Chiellini er niet bij is, is een ontzettend gemis voor Juventus. Hij is de leider in de verdediging en straalt gif over naar zijn kompaan in het centrum Leonardo Bonucci."

De Mos is van mening dat Ajax bij een zege in de eigen Johan Cruijff ArenA ook daadwerkelijk doorstoot naar de halve finales, waarin dan Tottenham Hotspur of Manchester City wacht.

"Ajax gaat een ronde verder. Uit hebben ze nog meer kans dan thuis. Daar krijgen ze nog meer ruimte en daar weten ze wel van te profiteren. Ze zullen niet net als Atlético Madrid twee bussen voor het eigen doel parkeren."

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League