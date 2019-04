De Eredivisie-kampioen van het seizoen 2019/2020 is verzekerd van een plek in de groepsfase van de Champions League. Nederland staat dankzij het gelijkspel van Ajax tegen Juventus van woensdag weer op de cruciale elfde plek van de UEFA-coëfficiëntenlijst, goed voor een rechtstreeks ticket.

Oostenrijk koesterde aan het begin van deze Europese speelronde een minimale voorsprong van 0,017 punt op Nederland. Daardoor was een remise (0,2 punt) of zege (0,4 punt) van Ajax in een van de twee kwartfinaleduels met Juventus genoeg om de elfde plek over te nemen.

De Oostenrijkers hebben na de uitschakeling van Red Bull Salzburg in de achtste finales van de Europa League geen club meer over in Europa en kunnen dus ook geen punten meer pakken voor de coëfficiëntenlijst, waardoor de elfde plek voor Nederland een zekerheid is.

Aan de hand van de rangschikking worden jaarlijks de startbewijzen voor de Champions League en Europa League verdeeld. Alleen de kampioenen van de eerste elf landen plaatsen zich zonder voorrondes voor de groepsfase van de Champions League. De coëfficiëntenlijst wordt bepaald door de prestaties van clubs in het huidige seizoen en de vier seizoenen daarvoor.

Top 12 UEFA-coëfficiëntenlijst 1. Spanje - 101,855 punten

2. Engeland - 80,605 punten

3. Italië - 74,583 punten

4. Duitsland - 71,213 punten

5. Frankrijk - 58,498 punten

6. Rusland - 50,549 punten

7. Portugal - 47,832 punten

8. België - 39,900 punten

9. Oekraïne - 38,900 punten

10. Turkije - 34,600 punten

11. Nederland - 31,433 punten

12. Oostenrijk - 31,250 punten

Rechtstreeks CL-ticket kan nog door vingers glippen

Dit seizoen was de kampioen van de Eredivisie nog veroordeeld tot het spelen van play-offs en ook volgend seizoen zal dat het geval zijn. PSV was deze jaargang een maatje te groot voor BATE Borisov. Nummer twee Ajax stroomde vanaf de tweede voorronde in en rekende op weg naar de groepsfase af met Sturm Graz, Standard Luik en Dynamo Kiev.

Het is overigens nog niet 100 procent zeker dat de kampioen van het seizoen 2019/2020 zich rechtstreeks voor het hoofdtoernooi plaatst. Mocht de Champions League-winnaar van dat seizoen zich niet via de competitie voor de groepsfase kwalificeren, dan gaat het rechtstreekse ticket van Nederland naar die club.

De sterke prestaties van Ajax dit Europese seizoen en de daarmee behaalde punten zijn ook belangrijk met het oog op de rangschikking van volgend seizoen. De punten uit het seizoen 2014/2015 vallen dan namelijk weg en toen presteerde Nederland een stuk beter dan Oostenrijk (4,125 om 6,038 punten).

De return tussen Ajax en Juventus staat dinsdag 16 april op het programma in Turijn. De laatste keer dat een Nederlandse club de halve finales van de Champions League bereikte, was in het seizoen 2004/2005. PSV werd toen uitgeschakeld door AC Milan.

