FC Barcelona-trainer Ernesto Valverde waakt voor onderschatting tegen Manchester United in de kwartfinales van de Champions league. Hij vindt dat zijn spelers beducht moeten zijn voor de kwaliteiten van de Engelsen.

"United heeft veel meer wapens dan alleen standaardsituaties", zei Valverde dinsdag op de persconferentie voorafgaand aan de heenwedstrijd van woensdag op Old Trafford.

"Ze hebben een enorme boost gekregen van hun overwinning op Paris Saint-Germain in de achtste finales en gaan het tweeluik tegen ons in met een moraal tot in de wolken. Dat is dus gevaarlijk."

Barcelona snakt naar weer eens een eindzege in de Champions League. De Catalanen wonnen de 'cup met de grote oren' voor het laatste in 2015 en zagen de afgelopen drie jaar aartsrivaal Real Madrid de macht grijpen.

"Daar moeten we niet te veel mee bezig zijn op bezoek bij United. We hebben onszelf geen doel gesteld voor een bepaalde uitslag, maar we kennen zeker het belang van een uitdoelpunt. We moeten vooral onze eigen wedstrijd spelen", aldus Valverde.

Gerard Piqué keert als speler van FC Barcelona voor het eerst terug bij Manchester United. (Foto: ANP)

'Ik kwam binnen als een jongen en ging weg als een man'

Voor Barcelona-verdediger Gerard Piqué wordt de dubbele ontmoeting met United bijzonder. De verdediger verhuisde in 2004 van Barcelona naar United, waar hij zijn eerste stappen als prof zette en na vier jaar in Engeland keerde hij terug naar Spanje.

"De supporters hier zijn fantastisch. Zij steunen hun ploeg altijd, ongeacht hoe het gaat. In Spanje kunnen we nog heel wat leren van de Engelse voetbalcultuur", vertelde hij dinsdag op de persconferentie.

"Ik kwam in Manchester binnen als jongen en ging weg als een man. Ik heb veel geleerd hier, niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Ik heb hier van mijn 17e tot mijn 21e gezeten en goede en slechte momenten beleefd. Ik woonde voor het eerst op mezelf en ging als een totaal ander persoon terug naar Barcelona."

Manchester United-FC Barcelona begint woensdag om 21.00 uur op Old Trafford en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi. De return is volgende week dinsdag om eveneens 21.00 uur in Camp Nou.

Valverde doet nog geen beroep op Ousmane Dembélé. Hij wil geen risico nemen met de aanvaller die pas net is hersteld van een spierblessure die hij drie weken geleden opliep in de return tegen Olympique Lyon in de achtste finales van de Champions League.

