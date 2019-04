Virgil van Dijk is heel tevreden over de manier waarop Liverpool dinsdagavond ten strijde trok in de heenwedstrijd tegen FC Porto. 'The Reds' wonnen met 2-0 op Anfield en zijn daardoor dicht bij de halve finales van de Champions League.

"Het was een bijna perfecte wedstrijd. Een extra doelpunt was nog wel wat fijner geweest", bekende Van Dijk na het duel. "We speelden een goede wedstrijd tegen een goed team. 2-0 is natuurlijk een fijn resultaat om mee naar Portugal te nemen."

Liverpool zat halverwege al op rozen tegen Porto, dat in de eerste helft beide treffers moest slikken. Naby Keïta zorgde al in de vijfde minuut met een van richting veranderd schot voor de 1-0, waarna Roberto Firmino er in de 26e minuut ook 2-0 van maakte door van dichtbij binnen te tikken.

Van Dijk, die in tegenstelling tot de niet volledig fitte Georginio Wijnaldum aan de aftrap stond en de hele wedstrijd speelde, vindt dat Liverpool het na rust wel iets beter had kunnen doen. "In de tweede helft zette Porto iets meer aan en werden ze ook gevaarlijk", zag de aanvoerder van het Nederlands elftal.

"We hadden daar misschien iets beter mee om moeten gaan. Het is in ieder geval belangrijk dat we de nul hebben gehouden en twee keer scoorden. We hebben het Porto echt heel moeilijk gemaakt en staan er goed voor."

Ook Klopp blijft kritisch na simpele zege

Ook Liverpool-manager Jürgen Klopp plaatste een kritische noot na de verder probleemloze overwinning van zijn ploeg. De Duitser vindt dat zijn spelers te veel vrije trappen op gevaarlijke plekken en corners weggaven.

"Porto kon te vaak gevaarlijk worden uit standaardsituaties. Volgens mij komt veertig procent van alle doelpunten van Porto voort uit dode spelmomenten, dus we hadden dat wel vaker moeten voorkomen", aldus Klopp.

"Verder speelden we in mijn ogen erg goed en is er eigenlijk geen reden om kritisch te zijn. We controleerden de wedstrijd en boekten een heel erg goed resultaat. De return wordt intens, dus we zullen ook daar weer moeten vechten."

De return tussen Liverpool en FC Porto staat woensdag 17 april op het programma. De Premier League-club reikte vorig jaar tot de finale van de Champions League en ging daarin onderuit tegen Real Madrid.

