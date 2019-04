Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino vreest de rest van het seizoen niet meer over topscorer Harry Kane te kunnen beschikken. De spits raakte dinsdagavond in de gewonnen heenwedstrijd tegen Manchester City (1-0) in de kwartfinales van de Champions League geblesseerd aan zijn enkel.

Kane werd aan het begin van de tweede helft bij een duel met Manchester City-verdediger Fabian Delph rond de zijlijn hard geraakt op zijn enkel. De 25-jarige aanvaller moest zich direct laten vervangen door Lucas Moura en verliet het stadion later die avond op krukken.

"Het zou goed kunnen dat Harry de rest van het seizoen moet missen", zei Pochettino op zijn persconferentie in het nieuwe stadion van Tottenham. "Dat is wel een zorg voor ons. We hopen dat het niet al te ernstig is, maar het ziet er niet goed uit en er is weinig tijd over om te herstellen."

Een zware blessure voor Kane zou een flinke domper zijn voor Tottenham, dat in dat geval in de belangrijkste fase van het seizoen een van zijn belangrijkste spelers moet missen. De Engelsman kwam dit seizoen in 39 officiële duels al 24 keer tot scoren voor de 'Spurs'.

Pochettino prijst spel Tottenham tegen City

Begin dit jaar stond Kane al anderhalve maand aan de kant door een kwetsuur aan zijn enkel. "We moeten het nog uitzoeken, maar het lijkt erop dat hij dezelfde blessure heeft opgelopen. Dat zou heel triest en teleurstellend zijn", aldus Pochettino.

De blessure van Kane is een smet op de knappe zege van Tottenham op City, die tot stand kwam dankzij een doelpunt van Son Heung-min in de 78e minuut. Pochettino was vooral opgelucht dat Sergio Agüero in de beginfase van de wedstrijd een door Björn Kuipers gegeven penalty verzuimde te benutten.

"De redding van Hugo Lloris gaf ons het geloof dat nodig was", zag de coach. "Het was een ongelooflijke wedstrijd die heel moeilijk was voor ons, maar ik zag veel positieve dingen. Natuurlijk is er nog een return en is Manchester City nog niet uitgeschakeld, maar als we zo spelen als dinsdagavond, dan is alles mogelijk."

De return tussen Manchester City en Tottenham Hotspur in het Etihad Stadium staat woensdag 17 april op het programma. De Londenaren bereikten nog nooit de halve finales van de Champions League. De winnaar van het tweeluik wacht een treffen met Ajax of Juventus voor een plek in de finale.

