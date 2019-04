Tottenham Hotspur heeft dinsdag een minimale zege op Manchester City geboekt in de kwartfinales van de Champions League. De eerste Europese wedstrijd in het nieuwe stadion eindigde in 1-0.

Son Heung-min tekende zo'n tien minuten voor tijd voor de winnende treffer. Tot dat moment was de grootste kans voor City-spits Sergio Agüero, die voor rust een door arbiter Björn Kuipers toegekende strafschop miste.

De return in het Etihad Stadium in Manchester is volgende week woensdag (aftrap: 21.00 uur). De winnaar neemt het op tegen Ajax of Juventus, die elkaar woensdag in de Johan Cruijff ArenA voor de eerste keer treffen.

City kan het seizoen nog altijd afsluiten met vijf prijzen. De ploeg van manager Josep Guardiola won het Community Shield en de League Cup al en is ook nog in de race voor de Champions League, de landstitel en de FA Cup.

Liverpool versloeg FC Porto in het andere kwartfinaleduel van dinsdag met 2-0. De finalist van vorig seizoen is daardoor hard op weg naar een plek bij de laatste vier.

Kuipers geeft penalty op advies van Makkelie

In het gloednieuwe Tottenham Hotspur Stadium was de eerste kans dinsdag voor de thuisploeg. Dele Alli kwam tot een volley, maar zag de bal rakelings over het doel van keeper Ederson gaan.

Nog binnen het kwartier kreeg City dé kans om de score te openen. Scheidsrechter Kuipers kende op advies van VAR Danny Makkelie een strafschop toe na hands van Danny Rose, waarna Agüero keeper Hugo Lloris zag redden op zijn inzet vanaf elf meter.

In het vervolg van de eerste helft hadden de 'Spurs' een overwicht en was de beste kans voor Harry Kane. De topscorer schoot diagonaal, maar Ederson behoedde City voor een achterstand.

Tottenham Hotspur kende een succesvol Europees debuut in het nieuwe stadion. (Foto: Pro Shots)

Tottenham ziet Kane uitvallen

Na rust kreeg Tottenham een flinke tegenvaller te verwerken toen Kane zich al vrij vroeg moest laten wisselen nadat Fabian Delph op zijn enkel landde. De spits stond eerder dit seizoen al aan de kant met een enkelkwetsuur.

Het City van Guardiola trok steeds meer het initiatief naar zich toe, al leverde dat niet heel veel grote kansen op. Raheem Sterling en David Silva doken gevaarlijk voor het Londense doel op, maar konden Lloris niet verontrusten.

Bij het ingaan van de laatste tien minuten was het toch Tottenham dat scoorde. Son ontsnapte aan buitenspel, hield de bal nét binnen en schoot vervolgens hard raak. Die klap kwamen de bezoekers niet meer te boven.

