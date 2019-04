Liverpool heeft dinsdag goede zaken gedaan in de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van coach Jürgen Klopp won de heenwedstrijd tegen FC Porto op Anfield met 2-0.

Naby Keïta opende al vroeg de score voor Liverpool. Twintig minuten later verdubbelde Roberto Firmino de marge.

Virgil van Dijk deed de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg. Georginio Wijnaldum begon wegens rugproblemen op de bank en bleef daar de hele wedstrijd zitten.

De return tussen Liverpool en Porto staat op woensdag 17 april op het programma. De winnaar van het tweeluik speelt in de halve eindstrijd tegen Manchester United of FC Barcelona.

Vorig seizoen stonden Liverpool en Porto ook tegenover elkaar in de knock-outfase van de Champions League. Toen waren de Engelsen in de achtste finales veel te sterk voor de Portugezen. De heenwedstrijd in Porto werd met 0-5 gewonnen, waardoor de return (0-0) slechts een formaliteit was.

Keïta opent al na vijf minuten de score

Liverpool begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam al na vijf minuten op voorsprong. Een voorzet van Sadio Mané kwam via Firmino terecht bij Keïta. De middenvelder uit Guinee was vervolgens trefzeker met een van richting veranderd schot.

'The Reds' gingen daarna op jacht naar de 2-0 en Mohamed Salah was daar een aantal keren dichtbij. Eerst zag de Egyptenaar een afstandsschot moeizaam gekeerd worden door Iker Casillas en even later schoof hij de bal oog in oog met de Spaanse doelman net naast.

In de 26e minuut was het na een fraaie aanval van Liverpool wel raak. Na een mooie steekpass van Jordan Henderson zette Trent Alexander-Arnold voor, waarna Firmino van dichtbij binnentikte.

Porto kwam er in de eerste helft af en toe uit en dat leverde enkele kansen voor Moussa Marega op. De Malinees haalde tweemaal van dichtbij uit, maar telkens stond doelman Allison Becker in de weg. Aan de andere kant verzuimde Firmino zijn tweede van de wedstrijd te maken met een schot dat net over ging.

Doelpunt Mané afgekeurd wegens buitenspel

Na rust kwam Liverpool al snel tot scoren. Mané vond het doel, maar die treffer werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Het vervolg van de tweede helft leverde een stuk minder spektakel op dan het eerste bedrijf. Mané was twintig minuten voor tijd met een afstandsschot (net naast) het dichtst bij de 3-0.

Salah ontsnapte vijf minuten voor tijd aan een rode kaart. De aanvaller ging op het been van Danilo Pereira staan, maar het moment ontging zowel scheidsrechter Antonio Matéu Lahoz als de VAR.

Porto probeerde het verschil in de slotfase nog te verkleinen, maar het elftal van coach Sergio Conceiçao kon nauwelijks gevaar stichten.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League