Cristiano Ronaldo staat woensdag in de heenwedstrijd tegen Ajax in de kwartfinales van de Champions League in de basis bij Juventus. De Portugees is volgens trainer Massimiliano Allegri fit genoeg om vanaf de aftrap in actie te komen in Amsterdam.

"Het gaat goed met hem", bevestigde Allegri dinsdag. "Ronaldo zal spelen, tenzij er iets met hem gebeurt."

De 34-jarige aanvaller was een twijfelgeval voor de heenwedstrijd tegen Ajax, omdat hij op 25 maart een lichte spierblessure opliep bij de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Portugal en Servië.

Zijn herstel ging de afgelopen dagen al de goede kant op. Ronaldo werkte maandag voor het eerst weer een volledige groepstraining af.

De terugkeer van Ronaldo is goed nieuws voor Juventus. Hij leidde de koploper van de Serie A in de return tegen Atlético Madrid (3-0-overwinning) met een hattrick naar de kwartfinales van de Champions League.

Rugani vervang Chiellini in hart van defensie

In tegenstelling tot Ronaldo zijn Giorgio Chiellini en Emre Can niet inzetbaar tegen Ajax. Verdediger Chiellini kampt met een kuitblessure en middenvelder Can heeft last van een enkelblessure.

"Het is jammer dat we niet over Giorgio Chielllini en Emre Can kunnen beschikken, maar de rest van de groep is fit", liet Allegri weten. De ervaren verdedigers Martín Cáceres en Andrea Barzagli haakten eerder al af voor het duel in de Johan Cruijff ArenA.

De plek van Chiellini in het hart van de verdediging wordt ingenomen door Daniele Rugani, die normaal gesproken op de reservebank zit. "Het wordt een belangrijke test voor hem."

'We moeten aanvallender spelen dan tegen Atlético'

In de achtste finales verloor Juventus de eerste wedstrijd tegen Atlético met 2-0, waarna 'De Oude Dame' die achterstand in de return wegpoetste met een 3-0-zege. Allegri beseft dat zijn ploeg zich niet opnieuw een nederlaag kan veroorloven in het heenduel.

"We moeten aanvallender en met meer lef spelen dan tegen Atlético", stelde de 51-jarige Italiaan. "We kunnen het ons niet permitteren om zonder een doelpunt huiswaarts te keren."

Ajax-Juventus begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Spaanse arbiter Carlos del Cerro Grande. De return in de kwartfinale van de Champions League is volgende week dinsdag in Turijn.

De winnaar van het tweeluik speelt in de halve finales tegen Manchester City of Tottenham Hotspur.

