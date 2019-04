Ole Gunnar Solskjaer heeft er vertrouwen in dat Manchester United woensdag een eerste stap kan zetten naar uitschakeling van het favoriete FC Barcelona in de kwartfinales van de Champions League.

"In de Champions League komen altijd rare uitslagen voor. Vorig jaar jaar won Barcelona thuis met 4-1 van AS Roma, maar werd uit met 3-0 verloren", zei de Noorse manager van United dinsdag op zijn persconferentie.

"Twee jaar geleden ging Barcelona met 4-0 onderuit in Parijs en zetten ze dat in eigen huis alsnog recht door met 6-1 te winnen. Het zal dus niet beslist zijn voordat de negentig minuten erop zitten in Camp Nou."

Drievoudig Champions League-winnaar United geldt niet als favoriet tegen Barcelona (vijf Champions Leagues), al verrasten 'The Red Devils' in de achtste finales al door het hoger aangeschreven Paris Saint-Germain uit te schakelen. Het heenduel op Old Trafford eindigde nog in 0-2 voor de Fransen, maar in Parijs verlengde United het Europese avontuur door knap met 1-3 te winnen.

'Vertrouwen en geloof na winst op PSG'

Volgens Solskjaer, die eind vorige maand definitief werd aangesteld als United-manager na een succesvolle periode als interim-coach, is het resultaat tegen PSG van invloed op de komende duels met Barcelona.

"De manier waarop we van PSG wonnen en ons terug hebben geknokt in de Premier League, geeft zowel de spelers als de fans veel vertrouwen en geloof", aldus de 46-jarige Noor. "We hebben geleerd van de heenwedstrijd tegen PSG. De spelers hebben het erover gehad hoe we in de fout gingen en hoe Europees voetbal in elkaar steekt. We moeten geduldiger zijn."

Manchester United-FC Barcelona begint woensdag net als Ajax-Juventus om 21.00 uur. De wedstrijd in Manchester staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi.

