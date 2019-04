Ajax-trainer Erik ten Hag vindt het geen probleem dat Juventus-vedette Cristiano Ronaldo hoogstwaarschijnlijk fit genoeg is om woensdag in de Johan Cruijf ArenA mee te spelen in het eerste kwartfinaleduel in de Champions League.

"Wij willen tegen de beste spelers spelen. Dat daagt uit en wij gaan uitdagingen niet uit de weg", zei Ten Hag dinsdag op zijn persconferentie in Amsterdam. "Het is fantastisch om tegen een topper als Ronaldo te kunnen spelen."

De 34-jarige Ronaldo, met 124 goals in 160 wedstrijden topscorer aller tijden in de Champions League, liep twee weken geleden een lichte spierblessure op in de EK-kwalificatiewedstrijd van Portugal tegen Servië.

Juventus-trainer Massimiliano Allegri was de afgelopen veertien dagen voorzichtig met en over zijn sterspeler, maar Ronaldo werkte maandag voor het eerst weer een volledige groepstraining af en zit bij de wedstrijdselectie voor het heenduel met Ajax.

Juventus moet het wel stellen zonder aanvoerder Giorgio Chiellini, die met een kuitblessure kampt. "Hij is een ontzettend belangrijke speler, een zeer geslepen verdediger. Dus het zal een gemis zijn voor hen dat hij er niet bij is", aldus Ten Hag. "Maar Juventus heeft zo'n brede selectie dat ze dat wel kunnen opvangen."

Bij Ajax ontbreekt Noussair Mazraoui door een schorsing, maar de Amsterdammers hebben geen blessurezorgen. Frenkie de Jong, die afgelopen zaterdag in de slotfase van het duel met Willem II (1-4-zege) gewisseld werd, lijkt ook fit. "De enkel van Frenkie is, zoals het er nu uitziet, geen probleem", stelde Ten Hag.

'Moeten weer onze grenzen verleggen'

Ajax maakt dit seizoen veel indruk in Europa, met gelijke spelen tegen Bayern München (3-3 en 1-1) en vooral met de zege bij Real Madrid in de return van de achtste finales (1-4). De Amsterdammers verloren - inclusief de voorrondes - maar één keer in veertien Champions League-wedstrijden (1-2 in het heenduel met Real).

"We hebben dit seizoen al heel vaak onze grenzen verlegd en dat zullen we deze week weer moeten doen om Juventus te verslaan", aldus Ten Hag. "Daarin kunnen we meenemen dat we een ontzettend hoog niveau hebben aangetikt in wedstrijden tegen Bayern en Real."

"De uitdagingen worden wel steeds zwaarder. Juventus is een zeer ervaren ploeg met een geslepen trainer, dus we moeten op alles voorbereid zijn. Dat betekent dat we vooral tijdens de wedstrijd de situatie goed moeten lezen en daarop moeten anticiperen. Maar wel binnen onze eigen speelstijl."

'Voetbal draait om verrassingen'

Buitenlandse journalisten wilden op het persmoment vooral weten hoe Ajax zich met een relatief klein budget toch bij de beste acht clubs van Europa heeft weten te scharen.

"De financiële verhoudingen zijn totaal veranderd, dus het is vele malen moeilijker om als relatief klein voetballand in deze fase van de Champions League te komen", zei Ten Hag. "Dat betekent dat je creatief moet zijn en een plan moet hebben, en dan is het mogelijk om je te meten met de beste clubs."

De trainer denkt dat het goed is voor de Champions League dat er voor het eerst sinds het seizoen 2006/2007 (PSV) weer een Nederlandse club in de kwartfinales van het belangrijkste Europese toernooi staat.

"Het is niet goed voor de Champions League als ieder jaar dezelfde clubs bij de laatste acht zitten. Ik denk niet dat voetbalfans daar op zitten te wachten, want voetbal draait ook om verrassingen. Ik ben blij dat wij dit seizoen voor die verrassing kunnen zorgen."

Ajax-Juventus begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Spaanse arbiter Carlos del Cerro Grande. De return in de kwartfinale is volgende week dinsdag in Turijn. De winnaar van het tweeluik speelt in de halve finales tegen Manchester City of Tottenham Hotspur.

