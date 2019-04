Cristiano Ronaldo keert voor het Champions League-duel van woensdag met Ajax terug in de selectie van Juventus. Aanvoerder Giorgio Chiellini kan door een blessure niet spelen in Amsterdam.

Ronaldo was een vraagteken omdat hij op 25 maart een lichte spierblessure opliep bij een interland tussen Portugal en Servië, maar zijn herstel ging de afgelopen dagen al de goede kant op. De 34-jarige vedette werkte maandag voor het eerst weer een volledige groepstraining af.

De terugkeer van Ronaldo is een grote opsteker voor Juventus. De aanvaller leidde de kampioen van Italië met drie goals in de return tegen Atlético Madrid (3-0-zege) hoogstpersoonlijk naar de kwartfinales van de Champions League.

Bovendien heeft de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar een zeer goede balans tegen Ajax. Hij kwam namens Real Madrid in vijf duels zeven keer tot scoren tegen de Amsterdammers.

Chiellini heeft kuitblessure

Chiellini raakte maandag tijdens de training geblesseerd aan zijn kuit. De 34-jarige aanvoerder is een belangrijke schakel in de sterke defensie van Juventus. Hij speelde dit seizoen mee in zes van de acht Champions League-duels van zijn ploeg en daarin kreeg Juve maar vier tegentreffers.

Emre Can ontbreekt ook in de selectie van Juventus. De Duitse middenvelder liep zaterdag tegen AC Milan (2-1-zege) een enkelblessure op en mist het duel in Amsterdam. De ervaren verdedigers Martín Cáceres en Andrea Barzagli haakten al eerder af voor de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax-Juventus begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Spaanse arbiter Carlos del Cerro Grande. De return in de kwartfinale van de Champions League is volgende week dinsdag in Turijn.

De winnaar van het tweeluik speelt in de halve finales tegen Manchester City of Tottenham Hotspur.

