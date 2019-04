Cristiano Ronaldo heeft twee dagen voor de wedstrijd tegen Ajax voor het eerst sinds zijn blessure de volledige groepstraining van Juventus afgewerkt. De sterspeler lijkt op tijd fit om woensdag mee te spelen in de kwartfinale van de Champions League, zo melden diverse Italiaanse media.

De sportkrant Gazzetta dello Sport heeft zelfs een foto van Ronaldo maandag op het trainingsveld om aan te tonen dat de Portugees daadwerkelijk heeft meegetraind.

Zondag deed Ronaldo nog een deel van de training mee en daarvoor werkte hij individueel aan zijn herstel. Hij liep op 25 maart een hamstringblessure op bij de interland tussen Portugal en Servië.

Juventus-Trainer Massimiliano Allegri was vrijdag al positief gestemd over de kans op een rentree van Ronaldo tegen Ajax. De Italiaan liet in het midden of hij het aandurft de 34-jarige aanvaller meteen in de basis te zetten.

Juventus moet wel Can missen

Het is inmiddels zeker dat Ronaldo naar Amsterdam zal afreizen. De Braziliaanse vleugelspeler Douglas Costa keert na een blessure die hem twee maanden aan de kant hield eveneens terug in de selectie.

Daartegenover staat het ontbreken van Emre Can. De Duitse middenvelder liep zaterdag tegen AC Milan (2-1-zege) een enkelblessure op en mist het duel in Amsterdam.

Ajax-Juventus begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Spaanse arbiter Carlos del Cerro Grande. De return is volgende week dinsdag in Turijn. De winnaar van het tweeluik speelt in de halve finales tegen Manchester City of Tottenham Hotspur.