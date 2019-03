Pavel Nedved hield zich vrijdag op de vlakte nadat Juventus aan Ajax was gekoppeld bij de loting voor de kwartfinales van de Champions League.

"Ik ben niet blij en ook niet teleurgesteld", zei de directeur van de kampioen van Italië, die in het Zwitserse Nyon samen met zijn Amsterdamse collega Marc Overmars op de foto ging met de trofee voor de winnaar van het toernooi.

Nedved slaagde er als speler niet in om de Champions League te winnen met Juventus (hij verloor in 2003 in de finale van AC Milan) en hoopt dat hij als directeur de 'Oude Dame' wel naar de eerste 'cup met de grote oren' kan leiden sinds 1996.

"Maar Ajax heeft Real Madrid in de vorige ronde uitgeschakeld, we mogen ze dus niet onderschatten. Ajax is geen lachertje. Ik vond ze heel goed spelen tegen Real, dus we moeten erg voorzichtig zijn. Ik verwacht twee geweldige wedstrijden."

Nedved is niet bang dat sterspeler Cristiano Ronaldo wordt geschorst vanwege de provocerende manier waarop de Portugees een van zijn drie doelpunten vierde in de return tegen Atlético Madrid (3-0) in de achtste finales.

"Zoiets gebeurt op het veld. Hij deed dat omdat hij in Madrid was beledigd door de fans van Atlético", aldus de 46-jarige Tsjech, die in 2003 de Gouden Bal won voor Europees Voetballer van het Jaar.

'Juventus heeft iets meer kans dan wij'

Overmars was niet helemaal tevreden met de uitkomst van de loting voor Ajax, al benadrukte hij dat de aanwezigheid van de huidige nummer twee van de Eredivisie bij de laatste acht van de Champions League goede reclame is voor Nederland.

"Alle mogelijke tegenstanders waren lastig. Maar voor onze spelers is dit een prachtige wedstrijd. Ze kunnen weer laten zien wie ze zijn. En ze maken een kans tegen iedereen", zei hij.

"We moeten ook realistisch zijn. Juventus heeft iets meer kans dan wij. We zullen Ronaldo moeten uitschakelen, op welke wijze dan ook. Alles zal goed moeten vallen voor ons. Hopelijk gebeurt dat nog een keer."

Ajax en Juventus troffen elkaar twaalf keer eerder, waaronder in de finale van de Europa Cup I in 1973 (1-0-zege Ajax) en de Champions League-finale van 1996 (1-1, Juventus won na penalty's). Overmars miste die laatste eindstrijd wegens een blessure.

"Tien of twaalf jaar later hebben veel spelers van Juventus gezegd dat de dokter meer dan een bruistabletje voorschreef", doelt hij op de verhalen over dopinggebruik bij de tegenstander. "Maar ik weet daar het fijne niet van en laat dat over aan experts."