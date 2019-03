Ajax lijkt het in de kwartfinales van de Champions League niet te hebben getroffen met Juventus, maar Erik ten Hag is niet negatief gestemd over de loting. De coach van de Amsterdammers ziet genoeg kansen voor zijn ploeg.

"Dit is een fantastisch affiche. Het is duidelijk dat Juventus de favoriet is, maar er liggen altijd mogelijkheden", zei Ten Hag vrijdag in een eerste reactie bij Ajax TV. "Als wij de wedstrijden onbevangen en realistisch ingaan, dan zijn er zeker kansen."

Met Juventus treft Ajax een ploeg die dit seizoen alles op het winnen van de Champions League zet. 'De Oude Dame', die in 2017 de finale verloor van Real Madrid, won het miljoenenbal in 1996 voor het laatst en wil daar met Cristiano Ronaldo in de gelederen graag verandering in brengen.

De 34-jarige sterspeler hielp Juventus dinsdag eigenhandig naar de kwartfinales door drie keer te scoren tegen Atlético Madrid (3-0). Ten Hag was onder de indruk van die wedstrijd, al vindt de coach niet dat 'Juve' volledig afhankelijk is van Ronaldo.

"Het is een heel ervaren ploeg met spelers die in hun loopbaan al veel titels hebben gewonnen. Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Mario Mandzukic, Blaise Matuidi en ga zo maar door. Ze kunnen verschillende speelstijlen aannemen en zijn in staat om geweldig te voetballen, maar dat kunnen wij ook. Dat maakt de uitdaging alleen maar groter."

'We moeten Europese wetten ter harte nemen'

Ajax leed dit Champions League-seizoen weliswaar nog maar één nederlaag - 1-2 tegen Real Madrid in de heenwedstrijd van de achtste finales - maar de statistieken tegen Juventus bieden de Amsterdammers weinig hoop. Van de laatste negen ontmoetingen met de Italianen won Ajax er geen één.

Ten Hag heeft al wel een idee met welk strijdplan hij zijn spelers het veld in gaat sturen tegen Juventus. "We moeten ze realistisch tegemoet treden en Europese wetten ter harte nemen. Daar hebben wij het afgelopen jaar stappen voorwaarts in gezet, maar dit tweeluik wordt daarin de grootste uitdaging", weet Ten Hag.

"Juventus zet dit jaar alles op de Champions League en voor ons wordt het zaak om dat te dwarsbomen. Ze hebben geweldige spelers, maar nogmaals: tegen elke ploeg heb je kansen. Iedereen bij Ajax vindt het een geweldige loting en we hebben er onvoorstelbaar veel zin in."

Ajax begint het tweeluik met Juventus op woensdag 10 april met een thuiswedstrijd. De return is op dinsdag 16 april in Turijn. De laatste keer dat de Amsterdammers in de kwartfinales van de Champions League stonden, was in het seizoen 2002/2003.