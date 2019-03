Frenkie de Jong vindt dat Ajax vrijdag "mooi maar zwaar" heeft geloot bij de kwartfinales van de Champions League. De Amsterdammers werden gekoppeld aan de Italiaanse topclub Juventus.

"Ik had niet echt een favoriete tegenstander. Maar Tottenham Hotspur was leuk geweest. Dat is een voetballende ploeg met oud-spelers van Ajax. En tegen Manchester United hadden we revanche kunnen nemen voor de nederlaag in de finale van de Europa League", zegt De Jong.

"Ik ben wel blij dat het Barcelona niet is geworden. Vanwege de sentimenten en de kracht van die ploeg. Een finale tegen Barcelona zou natuurlijk wel mooi zijn", grapte hij over zijn nieuwe werkgever, waar hij Ajax komende zomer voor verruilt.

De Jong zag Juventus dinsdag in eigen huis Atlético Madrid oprollen (3-0) in de return van de achtste finales, met dank aan drie doelpunten van sterspeler Cristiano Ronaldo.

"Ze speelden heel goed en heel aanvallend. Juventus heeft heel veel kwaliteit. En Ronaldo haalt net als Messi zulke hoge cijfers. Dat is echt niet normaal. Toen ik tien was, waren zij al de sterren. Nu nog steeds."

'Juventus zal niet ontevreden zijn met de uitslag van de loting'

De Jong noemt Juventus de favoriet, maar benadrukt dat Real Madrid dat ook was tegen Ajax in de achtste finales, toen de hoofdstedelingen stuntten tegen de titelverdediger.

"Juventus zal niet ontevreden zijn met de uitslag van de loting. Maar als zij onze wedstrijden van dit seizoen in de Champions League hebben gezien, dan zullen zij ons niet onderschatten", vertelt hij.

"Alles is mogelijk. Ik vind het ook geen nadeel dat we eerst thuis spelen. Dat heeft tegen Real ook goed uitgepakt", doelt hij op de 1-2-nederlaag in de heenwedstrijd en de 1-4-zege in de return.

Ajax begint het tweeluik met Juventus op woensdag 10 april met een thuiswedstrijd en speelt een week later op dinsdag 16 april de return in Turijn.