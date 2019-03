Met Juventus als tegenstander in de kwartfinales van de Champions League komt Ajax opnieuw Cristiano Ronaldo tegen. De sterspeler van de 'Oude Dame' speelde in zijn loopbaan al vijf wedstrijden tegen Ajax en kwam daarin zeven keer tot scoren.

De 34-jarige Ronaldo kwam Ajax in het seizoen 2010/2011 voor het eerst tegen, toen hij met Real Madrid in dezelfde Champions League-poule zat. Bij de wedstrijd in Amsterdam had Ronaldo met twee treffers een belangrijke bijdrage aan de klinkende 0-4-zege.

In het seizoen 2011/2012 zaten Ronaldo en Real wederom met Ajax in de groep. De 154-voudig international van Portugal speelde toen alleen de wedstrijd in Estadio Santiago Bernabéu in september (3-0) en trof toen opnieuw eenmaal doel.

Ronaldo kende in het seizoen 2012/2013 zijn productiefste seizoen tegen Ajax, dat voor het derde jaar op rij met Real in de Champions League-poule zat. Hij scoorde in de ArenA drie keer tegen de ploeg van toenmalig trainer Frank de Boer (1-4) en ook in Spanje had Ronaldo een bijdrage aan de 4-1-overwinning door een keer te scoren.

Er zijn maar twee clubs waar Ronaldo vaker tegen scoorde in de Champions League dan Ajax. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar trof in zijn loopbaan negen keer doel tegen Bayern München en tien keer tegen zijn huidige club Juventus.

Ajax komt uit de koker bij de loting. (Foto: ANP)

Bij Juventus alles gericht op Champions League-winst

Ronaldo maakte afgelopen zomer voor een bedrag van 100 miljoen euro de overstap van Real naar Juventus. Bij de 'Oude Dame', die de laatste zeven jaar kampioen van Italië werd, is dit seizoen alles gericht op het winnen van de Champions League.

Juventus stevende in de achtste finales tegen Atlético Madrid af op uitschakeling - de Italianen verloren de heenwedstrijd in Spanje met 2-0 - maar dankzij een hattrick van Ronaldo dinsdag in Turijn voegde 'Juve' zich alsnog bij de laatste acht.

Ajax staat voor het eerst sinds het seizoen 2002/2003 in de kwartfinales van de Champions League, terwijl Juventus in 2017 nog de finale verloor van Real. De huidige koploper in de Serie A won het miljoenenbal voor het laatst in 1996, toen uitgerekend Ajax in de finale werd verslagen.

Ajax staat volgende maand in ieder geval een zware opdracht te wachten. De Amsterdammers wonnen de laatste negen ontmoetingen met Juventus niet (vier gelijke spelen, vijf nederlagen). De laatste zege dateert van 11 december 1974, toen Ajax in de return van de derde ronde van de Europa Cup III met 2-1 won.

De heenwedstrijden in de kwartfinales zijn op 9 en 10 april en de returns zijn een week later op 16 en 17 april. Mocht Ajax de halve eindstrijd bereiken, dan neemt de ploeg van trainer Erik ten Hag het op tegen de winnaar van het tweeluik tussen Manchester City en Tottenham Hotspur.