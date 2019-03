Ajax neemt het volgende maand in de kwartfinales van de Champions League op tegen Juventus. Dat heeft de loting in het Zwitserse Nyon vrijdag uitgewezen.

Ajax speelt op 9 of 10 april eerst een thuiswedstrijd. De return is een week later (op 16 of 17 april) in Turijn.

De winnaar van de tweestrijd tussen Ajax en Juventus speelt in de halve finales tegen Tottenham Hotspur of Manchester City. De andere kwartfinales zijn Manchester United-FC Barcelona en Liverpool-FC Porto.

Ajax plaatste zich vorige week voor de kwartfinales van de Champions League door titelverdediger Real Madrid uit te schakelen. De ploeg van Erik ten Hag verloor in Amsterdam met 1-2 en won in de Spaanse hoofdstad vervolgens sensationeel met 1-4.

Juventus rekende in de achtste finales over twee duels af met Atlético Madrid. De kampioen van Italië maakte in de return in eigen huis door drie goals van sterspeler Cristiano Ronaldo de 2-0-nederlaag in Spanje goed (3-0).

Loting kwartfinales Champions League Ajax-Juventus

Liverpool-FC Porto

Tottenham Hotspur-Manchester City

Manchester United-FC Barcelona

Loting halve finales Champions League Tottenham Hotspur/Manchester City-Ajax/Juventus

FC Barcelona/Manchester United-Liverpool/FC Porto

Ajax voor het eerst sinds 2003 in kwartfinales

De statistieken spreken niet bepaald in Ajax' voordeel. De Amsterdammers wonnen de laatste negen ontmoetingen met Juventus niet (vier gelijke spelen, vijf nederlagen). De laatste zege dateert van 11 december 1974, toen Ajax in de return van de derde ronde van de UEFA Cup met 2-1 won.

De 33-voudig kampioen van Nederland en de 34-voudig kampioen van Italië speelden twee keer tegen elkaar in de finale van het belangrijkste Europese clubtoernooi. In 1973 won Ajax door een goal van Johnny Rep met 1-0 in de eindstrijd van de Europa Cup I en in 1996 zegevierde Juventus in de Champions League-finale na strafschoppen, na een 1-1-eindstand. Dat was tevens de laatste keer dat 'De Oude Dame' de 'cup met de grote oren' veroverde.

Ajax zit voor het eerst sinds het seizoen 2002/2003 bij de laatste acht van de Champions League. De laatste Nederlandse club in de kwartfinales was PSV in het seizoen 2006/2007.

De finale van de Champions League is op 1 juni in Estadio Wanda Metropolitano, de thuishaven van Atlético Madrid. De halve finales zijn op 30 april/1 mei en 7/8 mei.

