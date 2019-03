Het is door de 3-1-zege van RB Salzburg op Napoli in de Europa League nog niet zeker dat de kampioen van het Eredivisie-seizoen 2019/2020 rechtstreeks wordt toegelaten tot het hoofdtoernooi van de Champions League.

Door de overwinning van Salzburg in de achtste finales van de Europa League ging Oostenrijk Nederland weer voorbij op de UEFA-coëfficiëntenlijst.

De Oostenrijkers staan nu elfde, met een minieme voorsprong (0,017 punt) op nummer twaalf Nederland. De elfde plek geeft recht op een ticket voor het hoofdtoernooi én een plek in de voorronde van Champions League.

Bij een twaalfde plaats moet de landskampioen play-offs spelen en stroomt de nummer twee in de derde voorronde van de Champions League in.

PSV, dat vorig seizoen de titel veroverde, was afgelopen zomer daardoor veroordeeld tot het spelen van play-offs. Ook de kampioen van 2019 zal niet rechtstreeks toegelaten worden tot het hoofdtoernooi van de Champions League.

Nederland heeft genoeg aan gelijkspel Ajax

Omdat RB Salzburg ondanks de zege werd uitgeschakeld door Napoli - in Napels wonnen de Italianen met 3-0 - is de kans groot dat Nederland Oostenrijk dit seizoen toch nog passeert.

Oostenrijk heeft namelijk geen vertegenwoordigende clubs meer in Europa, terwijl Ajax in de kwartfinales van de Champions League staat.

De Amsterdamse club heeft aan een gelijkspel in een van de twee kwartfinaleduels voldoende om ervoor te zorgen dat Nederland stijgt naar de elfde plek, waardoor ons land in 2020 weer een direct ticket heeft voor het miljoenenbal.

RB Salzburg won donderdag met 3-1 van Napoli. (Foto: Pro Shots)

Kleine slag om de arm bij elfde plek

Overigens is er bij de elfde plek op de UEFA-coëfficiëntenlijst nog een kleine slag om de arm. De Champions League-winnaar moet zich namelijk via de competitie plaatsen voor het hoofdtoernooi, anders krijgt die club het directe ticket van de nummer elf van de ranking.

De laatste keer dat de Champions League-winnaar zich niet via de competitie plaatste voor de Champions League was in 2012. Chelsea kroonde zich toen tot kampioen van Europa, maar eindigde in de Premier League als zesde.

De UEFA baseert de coëfficiëntenlijst op de prestaties van de clubs in het huidige seizoen en de vier seizoenen daarvoor.

Turkije heeft als nummer tien van de coëfficiëntenlijst geen clubs meer over in Europa, maar is nog ver uit zicht voor Nederland. De Turken hebben 34.600 punten en ons land staat op 31.233 punten.

De loting voor de kwartfinales van de Champions League is vrijdag vanaf 12.00 uur live te zien op NU.nl.