Ajax weet vrijdag wie de tegenstander wordt in de kwartfinales van de Champions League. Vijf vragen over de loting, die om 12.00 uur begint in het Zwitserse Nyon.

Hoe is de loting te volgen?

De loting wordt vanaf 12.00 uur live uitgezonden op NU.nl en ook via een liveblog houden we je op de hoogte.

Wat zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax?

De andere kwartfinalisten zijn FC Porto, Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Juventus en Liverpool.

Zijn er restricties bij de loting?

Het is een open loting. Dat betekent dat clubs uit hetzelfde land tegen elkaar kunnen loten en met nog vier Premier-League-clubs in het toernooi is de kans op een Engels onderonsje groot.

Anders dan bij de loting voor de achtste finales, toen Ajax geen geplaatste status had en dus sowieso begon met een thuiswedstrijd, kunnen de Amsterdammers nu zowel uit als thuis beginnen.

Op last van de lokale autoriteiten mogen Manchester City en Manchester United niet in dezelfde week thuis spelen. Mocht dat wel de uitkomst van de loting zijn, dan worden de wedstrijden van United omgedraaid. 'The Red Devils' zijn vorig seizoen in de Premier League namelijk lager geëindigd dan City.

Welke clubs kan Ajax treffen in een eventuele halve finale?

Dat weet Ajax vrijdag ook al. Er wordt namelijk niet alleen geloot voor de kwartfinales, maar ook voor de halve finales. Dit is dus de laatste loting van dit Champions League-seizoen.

Wanneer zijn de kwartfinales?

De heenwedstrijden in de kwartfinales zijn op 9 en 10 april en de returns zijn een week later op 16 en 17 april. In de halve finales zijn de heenwedstrijden op 30 april en 1 mei en de returns op 7 en 8 mei. De finale van de Champions League is op 1 juni in Estadio Wanda Metropolitano, de thuishaven van Atlético Madrid.