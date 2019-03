Trainer Niko Kovac berustte woensdag in de uitschakeling van Bayern München in de achtste finales van de Champions League. De coach vond Liverpool simpelweg een maatje te groot voor 'Der Rekordmeister'.

Door de doelpuntloze remise in de heenwedstrijd lag alles nog open in de return, maar Liverpool had het betere van het spel in de Allianz Arena. 'The Reds' wonnen mede dankzij een assist en een doelpunt van Virgil van Dijk met 1-3 in München.

"We speelden tegen een heel, heel sterke tegenstander", zei Kovac op zijn persconferentie. "Wij slaagden er door het spel van Liverpool niet in om de bal rustig rond te laten gaan en spits Robert Lewandowski in stelling te brengen. Daarom was dit een terechte nederlaag."

Bayern reageerde wel goed op de openingstreffer van Sadio Mané in de 26e minuut door de score vlak voor rust gelijk te trekken (eigen doelpunt Joel Matip), maar in de tweede helft sloeg Liverpool nog twee keer toe via Van Dijk en opnieuw Mané.

"We kenden niet onze beste dag en Liverpool speelde in een heel hoog tempo", zei Kovac. "We waren van plan om aanvallend gevaarlijk te worden met opkomende vleugelverdedigers, maar Liverpool voorkwam dat. We hebben verloren van een topteam dat onze zwakheden duidelijk heeft blootgelegd."

Klopp prijst 'volwassen spel' Liverpool

Liverpool-coach Jürgen Klopp was vanzelfsprekend lovend over zijn eigen ploeg. De Duitser vindt dat 'The Reds', die vorig jaar de Champions League-finale verloren van Real Madrid, een geweldige prestatie hebben neergezet in München.

"Vooral in de tweede helft speelden we heel volwassen", zei Klopp. "Op de momenten dat we gingen voetballen, vernietigden we de verdediging van Bayern. Het is absoluut terecht dat we door zijn naar de kwartfinales."

De loting voor de kwartfinales van het miljoenenbal is vrijdag in het Zwitserse Nyon. Klopp heeft geen duidelijke voorkeur voor een tegenstander. "Het maakt niet uit; de jongens houden van de Champions League en halen er hoe dan ook het maximale uit. We hebben nu laten zien dat Liverpool definitief weer tot de Europese top behoort."