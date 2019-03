Lionel Messi verwacht dat FC Barcelona het in de kwartfinales van de Champions League ongeacht de loting een stuk lastiger gaat krijgen dan in de achtste finales. De sterspeler van de Catalanen noemt Ajax een van de gevaarlijkste ploegen.

"Er zijn alleen nog goede clubs over en Ajax is daar een goed voorbeeld van. Dat is een geweldig team met veel jonge spelers die nergens bang voor zijn", zei Messi woensdagavond na het Champions League-duel met Olympique Lyon (5-1).

"Ook Manchester City en Juventus zijn heel sterk. Ik had verwacht dat Juventus het in de achtste finales lastiger zou krijgen met Atlético Madrid, maar Cristiano Ronaldo kende met drie treffers een magische avond", doelde Messi op de 3-0-zege van Juventus van dinsdag. "We moeten hoe dan ook rekening houden met een zware loting."

Barcelona was door de doelpuntloze remise in de heenwedstrijd tegen Lyon verre van zeker van een plek in de kwartfinales, maar de Catalanen maakten woensdag voor eigen publiek alsnog korte metten met de ploeg van Memphis Depay.

Lionel Messi opende na zeventien minuten de score en tekende in de 78e minuut ook voor de 3-1, waardoor hij nu samen met Robert Lewandowski van Bayern München topscorer is in het huidige Champions League-seizoen (acht treffers). Hij leverde daarna ook nog de assists bij de treffers van Gerard Piqué (4-1) en Ousmane Dembélé (5-1).

'Messi kon geen betere wedstrijd spelen'

Trainer Ernesto Valverde kwam na het duel in Camp Nou loftuitingen tekort om Messi te prijzen. "Hij heeft een ongelooflijke wedstrijd neergezet. Leo kon eigenlijk geen beter duel spelen", zei de 55-jarige Spanjaard op zijn persconferentie.

"Of het nou gaat over het maken van doelpunten, verdedigen, assists geven of de wedstrijd in balans houden; hij is heel belangrijk. Ook al zijn we nu wel gewend aan zijn kwaliteiten, Leo blijft ons altijd weer verbazen."

Door de overtuigende zege op Lyon plaatste Barcelona zich al voor de zeventiende keer in de historie voor de kwartfinales van de Champions League. De laatste keer dat de Spaanse topclub strandde in de achtste finales, was in het seizoen 2006/2007.

De loting voor de kwartfinales is vrijdag vanaf 12.00 uur in het Zwitserse Nyon. Naast Barcelona, Ajax, Manchester City en Juventus voegden Tottenham Hotspur, FC Porto, Manchester United en Liverpool zich bij de laatste acht.