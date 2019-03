Virgil van Dijk kwam woensdag superlatieven tekort na de 1-3-overwinning van Liverpool op Bayern München in de achtste finales van de Champions League. De Oranje-international zorgde zelf voor het belangrijke tweede doelpunt van zijn ploeg.

"Het enige wat ik kan zeggen, is dat dit schitterend is", jubelde Van Dijk na afloop van de wedstrijd bij Ziggo Sport. "En verdiend, laten we dat vooral niet vergeten. Wij waren hier beter."

De 27-jarige verdediger maakte iets meer dan twintig minuten voor tijd de 1-2 in de Allianz Arena. Hij kopte raak uit een voorzet van James Milner, waardoor Bayern twee keer moest scoren om nog door te gaan.

"Ik denk dat je wel kunt spreken van mijn belangrijkste treffer ooit, al wil ik die voor Oranje hier in Duitsland in de Nations League niet vergeten", stelde Van Dijk. "Maar voor Liverpool heb ik nog nooit op zo'n belangrijk moment gescoord."

'We zijn overtuigend overeind gebleven'

De heenwedstrijd op Anfield eindigde drie weken geleden in 0-0, waardoor Liverpool een lastige klus wachtte in de return. "We wisten dat het moeilijk zou worden", aldus Van Dijk. "Bayern heeft geweldige spelers, maar we zijn overtuigend overeind gebleven."

Halverwege de eerste helft opende Sadio Mané op aangeven van Van Dijk de score voor Liverpool. Door een eigen doelpunt van Joël Matip kwam Bayern enkele minuten voor rust op gelijke hoogte. "Op een wat ongelukkige manier moesten we de gelijkmaker toestaan. Maar we waren niet aangeslagen en zijn goed doorgegaan."

Na de 1-2 van Van Dijk maakte Mané zes minuten voor tijd aan alle hoop van Bayern een einde. Door de ruime nederlaag ontbreekt de 'Rekordmeister' voor het eerst sinds het seizoen 2010/2011 in de kwartfinales van de Champions League.

Bekijk de uitslagen in de Champions League