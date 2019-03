FC Barcelona heeft zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De Catalanen wonnen de return tegen Olympique Lyon in Camp Nou dankzij een uitblinkende Lionel Messi met 5-1, nadat de heenwedstrijd in Frankrijk in 0-0 was geëindigd.

Messi opende in de achttiende minuut de score uit een strafschop en Philippe Coutinho verdubbelde de marge na iets meer dan een half uur.

Een klein kwartier na rust bracht Lucas Tousart Lyon terug in de wedstrijd, maar in de slotfase stelde Barcelona de zege veilig. Messi zorgde zelf voor de 3-1 en leverde de assist bij de goals van Gerard Piqué en Ousmane Dembélé.

Memphis Depay had een basisplaats bij Lyon en werd twintig minuten voor tijd gewisseld. Kenny Tete moest genoegen nemen met een plek op de bank.

Het is de twaalfde keer op rij dat Barcelona de laatste acht haalt in de Champions League. De afgelopen drie seizoenen strandde de Spaanse topclub in de kwartfinales. Vorig jaar was AS Roma verrassend te sterk.

Lionel Messi passeert Anthony Lopes met een 'panenka-penalty'. (Foto: ProShots)

Messi opent score met 'panenka-penalty'

In de return tegen Lyon nam Barcelona meteen het initiatief. Dat leverde na vier minuten al bijna de openingstreffer op, maar doelman Anthony Lopes redde knap op een schot van Lionel Messi.

Een kwartier later kwam de thuisploeg wel op voorsprong. Na een overtreding van Jason Denayer op Luis Suárez ging de bal op de stip, waarna Messi de penalty met een panenka benutte.

Barcelona ging vervolgens op jacht naar de 2-0 en kwam in de 31e minuut opnieuw tot scoren. Na een mooie pass door het midden legde Suárez de bal breed en tikte Coutinho simpel binnen.

Enkele minuten later moest Lopes door een blessure de strijd staken. Hij werd vervangen door Mathieu Gorgelin, die kort voor rust voorkwam dat Messi er 3-0 van maakte. Even daarvoor ging een schot van Suárez net naast.

Gerard Piqué viert de vierde treffer van Barcelona. (Foto: ProShots)

Tousart brengt Lyon terug in de wedstrijd

Barcelona begon goed aan de tweede helft en was al snel dicht bij de derde treffer, toen een stiftje van Messi van de lijn werd gehaald door een verdediger van Lyon.

In de 58e minuut was aan de andere kant wel raak. Nadat een corner niet goed werd weggewerkt door de verdediging van Barcelona, vond Tousart het doel uit een scrimmage en bracht hij de spanning terug in de wedstrijd.

Aan die spanning maakte de thuisploeg in het laatste kwartier een einde met drie doelpunten in negen minuten. Messi zorgde twaalf minuten voor tijd, na enkele tegenstanders te hebben uitgekapt, met rechts voor de 3-1 en was de aangever bij de goals van Piqué en invaller Dembélé.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League