Cristiano Ronaldo kondigde voor het Champions League-duel van dinsdag met Atlético Madrid (3-0-zege) aan dat hij een speciale avond verwachtte en de superster zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat hij gelijk kreeg. Met drie goals hielp hij Juventus naar de kwartfinales.

"Dit is waarom Juventus mij gekocht heeft, om te helpen op dit soort magische avonden", jubelde Ronaldo na de wedstrijd in Turijn in gesprek met Sky Sport Italia.

Juventus maakte door de hattrick van de vedette de 2-0-nederlaag van drie weken geleden in Madrid goed. Ronaldo opende dinsdag de score in de 27e minuut, vergrootte de marge vlak na rust naar twee en besliste de tweestrijd met een rake penalty vlak voor tijd.

"Het moest een speciale avond worden en dat werd het ook", zei de aanvaller. "Niet alleen door de goals, maar ook door het team en de geweldige inzet die het heeft getoond. Dit is de mentaliteit die je nodig hebt in de Champions League. Nu zitten we op het juiste pad."

'Verdienen plek bij laatste acht'

Ronaldo werd afgelopen zomer voor 100 miljoen euro overgenomen van Real Madrid, vooral om Juventus aan de eerste Champions League-eindzege sinds 1996 te helpen.

Na de nederlaag in de heenwedstrijd tegen het stugge Atlético leek dat doel ver weg, maar door de comeback van dinsdag zit 'De Oude Dame' vrijdag toch in de koker bij de loting voor de kwartfinales.

"Atlético is een heel lastige ploeg om tegen te spelen, maar wij zijn ook sterk", aldus Ronaldo. "We hebben vandaag aangetoond dat we het verdienen om bij de laatste acht te zitten."

Allegri prijst 'geweldig' Juventus

Coach Massimiliano Allegri kon alleen maar blij zijn met wat hij zag. "Mijn spelers waren 95 minuten lang heel goed. Ronaldo was zo goed, dat het raar was geweest als hij de avond met één doelpunt had beëindigd", zei hij.

"Het was een geweldige wedstrijd met geweldig publiek. De spelers hebben het Italiaanse voetbal een heel leuke voetbalavond gegeven."

Juventus is nu samen met Ajax, Tottenham Hotspur, FC Porto, Manchester United en Manchester City zeker van de kwartfinales. Woensdag staan nog Bayern München-Liverpool en FC Barcelona-Olympique Lyon op het programma.

