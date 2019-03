Juventus heeft zich dinsdag ten koste van Atlético Madrid geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Cristiano Ronaldo maakte in de return in eigen huis met een hattrick de 2-0-nederlaag van de heenwedstrijd ongedaan: 3-0.

Ronaldo was in de 27e minuut verantwoordelijk voor de 1-0 (kopbal), in de 48e minuut voor de 2-0 (kopbal) en in de 86e minuut ook voor de 3-0 (strafschop).

De sterspeler, afgelopen zomer voor 100 miljoen euro overgekomen van Real Madrid, maakte alweer zijn achtste hattrick in de Champions League, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met recordhouder Lionel Messi van FC Barcelona.

Juventus was de zesde club die de kwartfinales bereikte van de Champions League. Eerder slaagden Ajax, Tottenham Hotspur, Manchester United, FC Porto en Manchester City daar al in.

De laatste twee clubs voor de kwartfinales komen woensdag uit de wedstrijden Bayern München-Liverpool (0-0 in de heenwedstrijd) en FC Barcelona-Olympique Lyon (eveneens 0-0 in de heenwedstrijd).

Juventus ziet doelpunt afgekeurd worden

Juventus ging in de return van meet af aan vol in de aanval en dat leek ook te resulteren in een droomstart. Giorgio Chiellini, die zijn vijfhonderdste wedstrijd speelde voor Juve, tikte van dichtbij binnen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd.

Scheidsrechter Björn Kuipers zag namelijk vlak daarvoor een overtreding van Ronaldo bij een duel met Jan Oblak, waardoor de doelman van Atlético de bal niet kon klemmen en Chiellini optimaal kon profiteren van de situatie.

Juventus bleef druk zetten op de verdediging van Atlético en werd daar in de 27e minuut voor beloond. Ronaldo torende boven zijn directe tegenstander Juanfran uit en kopte een voorzet van Federico Bernardeschi achter de kansloze Oblak.

De 1-0 was voor Atlético het teken om de verdedigende intenties wat opzij te zetten en wat verder naar voren te spelen. De bezoekers kregen weinig kansen, maar Álvaro Morata (ex-Juventus) was met een kopbal over wel een keer dicht bij de gelijkmaker.

Juventus na rust gelijk op 2-0

Juventus vloog ook in de tweede helft uit de startblokken en dit keer resulteerde dat wel in een doelpunt, al hadden Kuipers en zijn assistenten wel de hulp nodig van de doellijntechnologie.

Oblak pakte met een geweldige snoekduik de kopbal van Ronaldo uit een voorzet van Joao Cancelo, maar Kuipers kreeg op zijn horloge te zien dat de keeper dat achter de doellijn deed, waardoor Juventus alsnog kon juichen.

Na de 2-0 ging de storm van Juventus toch weer wat liggen en kwam de thuisploeg lange tijd niet verder dan een grote kans voor invaller Moïse Kean, die op aangeven van Chiellini rakelings voorlangs schoot.

Een verlenging leek daardoor noodzakelijk, maar vlak voor tijd besliste Ronaldo anders. De Portugees mocht na een domme overtreding van Ángel Correa op Bernardeschi aanleggen vanaf 11 meter en gaf Oblak geen schijn van kans.

