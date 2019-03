Manchester City heeft zich dinsdag voor de derde keer in vier jaar gekwalificeerd voor de kwartfinales van de Champions League. De Engelse kampioen liet in eigen huis geen spaan heel van Schalke 04: 7-0.

De ruime zege in het Etihad Stadium was meer dan voldoende voor City, dat drie weken geleden in Gelsenkirchen al met 2-3 won.

De thuisploeg besliste de return dinsdag in een tijdsbestek van amper zeven minuten. Tussen de 35e en de 42e minuut scoorde Sergio Agüero twee keer en maakte Leroy Sané net als in de heenwedstrijd een treffer tegen zijn oude club. Na rust zorgden Raheem Sterling, Bernardo Silva, Phil Foden en Gabriel Jesus voor een monsterscore.

Manchester City hoopt dit seizoen onder trainer Josep Guardiola voor het eerst de Champions League te winnen. De 'Citizens' maken in totaal nog kans op vier prijzen. De ploeg won vorige maand al de League Cup, staat bovenaan in de Premier League en speelt zaterdag in de kwartfinales van de FA Cup.

Agüero opent score met panenka

Manchester City had het in Duitsland nog erg lastig met Schalke 04, mede doordat de Engelsen ruim twintig minuten met tien man moesten spelen na een rode kaart voor Nicolás Otamendi.

In eigen stadion gaf City de kwakkelende formatie van trainer Domenico Tedesco geen schijn van kans. Nadat Agüero na een kwartiertje al de paal had geraakt, opende de Argentijnse spits tien minuten voor rust de score met een rake panenka-penalty. De thuisploeg kreeg de strafschop na een overtreding van Jeffrey Bruma op Bernardo Silva.

Vlak daarna maakte Agüero zijn tweede van de avond - en zijn vijfde Champions League-treffer van het seizoen - door een goede voorzet van Raheem Sterling van dichtbij binnen te tikken. De VAR, die het de hele avond erg druk had, besloot na lang kijken dat Sterling niet buitenspel stond in aanloop naar de treffer.

Het werd voor rust nog erger voor Schalke, want Sané schoot de bal na een mooie steekpass van oud-PSV'er Oleksandr Zinchenko door de benen van keeper Ralf Fährmann.

Phil Foden omspeelt keeper Ralf Fährmann voor de 6-0. (Foto: ProShots)

City blijft in tweede helft op zoek naar goals

Met een 6-2-tussenstand over twee wedstrijden was City met nog 45 minuten gaan al zeker van een plek bij de laatste acht, maar de formatie van Guardiola bleef ook in de tweede helft op zoek naar goals.

Na een kwartiertje spelen stond het 4-0 via Sterling. De grensrechter stak zijn vlag omhoog voor buitenspel, maar na tussenkomst van de VAR werd het doelpunt goedgekeurd.

Twintig minuten voor tijd maakte Bernardo Silva via de paal en keeper Fährmann het vijfde doelpunt en zeven minuten later mocht ook invaller Phil Foden een goaltje meepikken. Sané gaf voor de derde treffer op rij de assist.

Het slotakkoord was in de 84e minuut voor de eveneens ingevallen Jesus, die profiteerde van matig keeperswerk van Fährmann. City zit daardoor vrijdag net als Ajax, Manchester United, Tottenham Hotspur, FC Porto, Juventus, Bayern München of Liverpool en FC Barcelona of Olympique Lyon in de koker voor de loting van de kwartfinales.

