Liverpool-manager Jürgen Klopp wil niets weten van het verhaal dat het voor zijn club beter zou zijn om uitgeschakeld te worden in de Champions League. 'The Reds' zouden zich dan volop kunnen richten op de strijd om de titel in de Premier League.

"Ik denk helemaal niet dat dit zo is. Het één heeft niets met het ander te maken", zei Klopp dinsdag op zijn persconferentie voorafgaand aan de return van woensdag op bezoek bij Bayern München in de achtste finales van het miljoenenbal.

"Welk resultaat wij ook halen, het zal niet van invloed zijn op wat er vervolgens in de Premier League gebeurt. En zelfs als dat wel het geval was, zouden we toch nog voluit gaan. Een wedstrijd als deze wil iedereen winnen. Je kunt nu eenmaal niet met anderhalf been voetballen."

Liverpool wacht een zware opgave tegen Bayern. De spelers van Klopp kwamen drie weken geleden in de heenwedstrijd in eigen huis niet verder dan een 0-0-gelijkspel, al kregen ze wel een aantal goede kansen op een doelpunt.

Liverpool staat in de Premier League op de tweede plaats, maar heeft met nog acht speelrondes voor de boeg slechts twee punten achterstand op koploper Manchester City, dat eveneens nog actief is in de Champions League.

Salah vindt Champions League waardevoller

Mohamed Salah vertelde dat hij aan alles merkt dat de landstitel voor de supporters van Liverpool het hoofddoel is. De aanvaller vindt zelf de Champions League waardevoller, maar hij begrijpt dat hij zijn eigen belangen even opzij moet zetten.

"Ik ben heel eerlijk als ik zeg dat ik de Champions League de meest prestigieuze prijs vind", aldus Salah, die vorig seizoen in de finale van de Champions League tegen Real Madrid uitviel met een blessure.

"Maar de droom van de stad en van de club is het winnen van de titel, dus ik ben bereid mijn droom op te offeren voor die van anderen. Het zou nog mooier zijn als we beide prijzen winnen. Dat gaan we proberen."

De return tussen Bayern en Liverpool begint woensdag om 21.00 uur in de Allianz Arena en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum hebben waarschijnlijk een basisplaats bij Liverpool, terwijl Arjen Robben ontbreekt bij Bayern.

Mohamed Salah. (Foto: ANP)

