Bayern München-Liverpool ·

"In de groepswedstrijden waren we niet zo goed als we wilden, maar we hebben de knock-outfase bereikt", vervolgt Van Dijk. "We beginnen nu weer op 0-0 en zullen er alles aan doen om door te gaan. We weten wat ons te wachten staat. Soms moet je een wedstrijd 'lezen' en geduldig zijn. Er komen fases waarin we onder druk staan, want Bayern heeft laten zien dat het veel kwaliteit heeft, maar wij zullen ook onze momenten krijgen. Hopelijk redden we het."