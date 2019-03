FC Barcelona is in eigen stadion al bijna zes jaar ongeslagen in de Champions League, maar trainer Ernesto Valverde blijft door de uitschakeling van Paris Saint-Germain en Real Madrid behoedzaam voor de return tegen Olympique Lyon in Camp Nou van woensdagavond.

"Dat teams als Real Madrid en PSG zijn uitgeschakeld, is een belangrijk gegeven en iets waar we morgen tijdens de wedstrijd waakzaam voor moeten zijn", aldus Valverde dinsdag op zijn persconferentie in Barcelona.

PSG verloor vorige week thuis met 1-3 van Manchester United na een 2-0-zege in de uitwedstrijd, terwijl Real Madrid in eigen huis met 1-4 verloor van Ajax na een 2-1-zege in Amsterdam.

"Real Madrid en PSG hebben thuis sensationele nederlagen geleden", zei Valverde. "Het moet een belangrijke les voor ons zijn dat dit mogelijk is. Het kan ons ook overkomen als we niet 100 procent geconcentreerd zijn. We zullen Lyon absoluut niet onderschatten, dat zou de grootste fout zijn."

Barcelona speelde drie weken geleden in de heenwedstrijd van de achtste finales met 0-0 gelijk bij Olympique Lyon en moet daardoor woensdag de return winnen om zich - zonder penaltyserie - te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League.

Barcelona kan record neerzetten

Op basis van de recente geschiedenis lijkt dat geen enkel probleem. De Catalanen zijn ongeslagen in hun laatste 29 thuisduels in het belangrijke Europese clubtoernooi (26 zeges, 3 gelijkspelen).

De laatste nederlaag dateert van 1 mei 2013 (0-3 tegen Bayern München). Dertig duels op rij zonder verlies zou een nieuw Champions League-record zijn.

De Barcelona-fans zijn ze echter nog niet vergeten dat de Spaanse topclub vorig seizoen in de kwartfinales werd uitgeschakeld door AS Roma, ondanks een 4-1-thuiszege in de eerste wedstrijd.

"We proberen niet meer te denken aan wat vorig jaar gebeurd is", aldus Valverde. "Het gaat nu om deze wedstrijd. De score is in balans en we moeten winnen om door te gaan. Lyon heeft veel wapens, zeker aanvallend. Ze weten hoe belangrijk een uitgoal is, dat zullen ze gebruiken."

Barcelona tegen Olympique Lyon - de ploeg van Memphis Depay en Kenny Tete - begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Szymon Marciniak uit Polen.

