Bayern München-trainer Niko Kovac denkt dat de Champions League-return woensdag tegen Liverpool spectaculairder wordt dan de heenwedstrijd, maar hij benadrukt dat zijn ploeg voorzichtig moet zijn.

"We moeten niet als een gek naar voren rennen en aanvallen tegen Liverpool, want dan richten we ons misschien te gronde", zei de Kroaat dinsdag op de persconferentie in de aanloop naar het duel in de Allianz Arena.

Volgens Kovac moet zijn ploeg geduld hebben. "We moeten balans en ritme vinden en dan kunnen we ook aan het eind van de wedstrijd een doelpunt maken."

Het eerste achtstefinaleduel van drie weken geleden op Anfield kende weinig spektakel en eindigde dan ook zonder goals. "Maar ik verwacht niet dat het nu weer 0-0 wordt", zei Kovac. "We moeten winnen om door te gaan."

Coman en Alaba lijken klaar voor rentree

De wedstrijd tegen Liverpool, dat vorig jaar de finale haalde van de Champions League, lijkt op het juiste moment te komen voor Bayern. Na een moeizame eerste seizoenshelft heeft de 'Rekordmeister' nu vijf competitiewedstrijden op rij gewonnen en gaat de ploeg aan kop in de Bundesliga.

Bovendien zijn vleugelspeler Kingsley Coman en verdediger David Alaba hersteld van blessures. "Kingsley heeft maximaal kunnen trainen. Het ziet er goed uit voor morgen", vertelde Kovac. "En ik ga er ook van uit dat David zowel fysiek als mentaal in staat is om te spelen."

Tegenover de terugkeer van de Fransman en de Oostenrijker staat dat Bayern tegen 'The Reds' nog altijd geen beroep kan doen op Arjen Robben. Ook Corentin Tolisso is geblesseerd en Thomas Müller en Joshua Kimmich ontbreken vanwege een schorsing.

Bayern tegen Liverpool begint woensdag om 21.00 uur in de Allianz Arena en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato.