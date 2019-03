Manchester City is de grote favoriet om zich dinsdagavond ten koste van Schalke 04 te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League, maar manager Josep Guardiola ziet de uitschakeling van Real Madrid en Paris Saint-Germain als een waarschuwing voor zijn ploeg.

"Op basis van de laatste twee maanden zijn wij beter dan Schalke 04. Maar het gaat morgen maar om één wedstrijd en dat is compleet anders", aldus Guardiola maandag op zijn persconferentie in Manchester.

City speelde drie weken geleden in Gelsenkirchen ruim twintig minuten met tien man door een rode kaart voor Nicolás Otamendi, maar de Engelsen wonnen wel met 2-3. Daardoor heeft de Premier League-koploper een riante uitgangspositie voor de return van dinsdag in eigen stadion.

Guardiola wees er echter op dat dit vorige week ook gold voor Real Madrid en PSG en die clubs liggen na een thuisnederlaag tegen respectievelijk Ajax (1-4) en Manchester United (1-3) uit het belangrijkste Europese clubtoernooi.

"Er kan van alles gebeuren in één wedstrijd", waarschuwde Guardiola. "Niemand had verwacht dat United in Parijs zou winnen van PSG en hetzelfde geldt voor Ajax in Madrid."

"Stel dat Schalke morgen binnen vijf minuten scoort en dat we vervolgens een fout maken in ons eigen strafschopgebied. Of dat er weer een rode kaart valt. Dat is waarom we heel erg gefocust moeten zijn en morgen niet iets anders moeten doen dan in de heenwedstrijd."

'Voel geen druk voor CL-zege'

Het steenrijke Manchester City hoopt dit seizoen vurig voor het eerst de Champions League te winnen, nadat er de afgelopen jaren al vele nationale successen zijn gevierd.

"Ik voel niet de druk om per se de Champions League te winnen", aldus Guardiola. "Ik voel alleen de druk om mijn werk goed te doen, om beter te worden en onze fouten te verminderen."

De Catalaan, die in 2009 en 2011 de belangrijke Europese prijs pakte als trainer van FC Barcelona, ziet het niet direct als een voordeel voor zijn ploeg dat met PSG en Real Madrid twee favorieten voor de eindzege zijn uitgeschakeld.

"Real Madrid heeft de Champions League de afgelopen vijf seizoenen vier keer gewonnen, dat is ongelooflijk. Zij waren in mijn ogen de favoriet, maar iedereen die denkt dat het nu makkelijk gaat worden, zit mis. In de kwartfinales zullen ploegen zitten die qua niveau vergelijkbaar zijn met Real."

Manchester City-Schalke 04 begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Franse arbiter Clément Turpin.

