Sergio Ramos noemt de recente prestaties van Real Madrid "rampzalig". De aanvoerder steekt maandag in een uitgebreide verklaring op Instagram de hand in eigen boezem en gaat ook in op zijn veelbesproken gele kaart tegen Ajax.

"Mijn gele kaart in Amsterdam was absoluut een grote fout en ik neem de schuld voor 200 procent op me", schrijft de 32-jarige Ramos.

De verdediger pakte bij een 1-2-voorsprong in de heenwedstrijd in Amsterdam bewust een gele kaart, waardoor hij geschorst zou worden voor de return en met een schone lei aan de kwartfinales zou beginnen.

De UEFA gaf Ramos een extra wedstrijd schorsing, omdat hij bewust tegen de gele kaart en de schorsing opliep. Bij de return in Madrid (1-4-nederlaag) bleek dat de Spanjaard Ajax schromelijk onderschat had.

Na die wedstrijd zou het volgens diverse Spaanse media in de kleedkamer tot een forse woordenwisseling zijn gekomen tussen Ramos en clubvoorzitter Florentino Pérez, waarbij de captain zelfs zou hebben gedreigd om te vertrekken.

Ramos ontkent de ruzie niet, maar gaat niet op details in. "Zaken die in de kleedkamer gebeurden, zijn ook in de kleedkamer opgelost. Ik heb geen probleem met eenieder die hetzelfde belang dient als ik: Real Madrid."

Real Madrid verpest seizoen in week tijd

'De Koninklijke' verpestte binnen een week tijd zijn seizoen. Behalve de pijnlijke Champions League-uitschakeling door Ajax werd de club ook geëlimineerd in de Copa del Rey door FC Barcelona.

In La Liga ging Real ook onderuit tegen de aartsrivaal, die daardoor een voorsprong van liefst twaalf punten op de ranglijst heeft.

"De recente resultaten zijn rampzalig en ik wil me niet verstoppen. De spelers zijn primair verantwoordelijk en ik als aanvoerder het meest van iedereen", steekt Ramos de hand in eigen boezem.

De oud-speler van Sevilla blijft op de vlakte over de toekomst van trainer Santiago Solari, die volgens Spaanse media nog deze week ontslagen zou worden. "De beslissing over de coach is niet aan ons, dus we bemoeien ons daar als spelers nooit mee. We hebben enorm veel respect voor de coach van Real Madrid en zullen hem altijd steunen."

De geschorste Sergio Ramos windt zich op tijdens Real-Ajax. (Foto: ProShots)