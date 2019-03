Cristiano Ronaldo houdt er ondanks de 2-0-nederlaag van drie weken geleden in de heenwedstrijd bij Atlético Madrid alle vertrouwen in dat Juventus zich dinsdag kan plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League.

"Het team en ikzelf hebben er vertrouwen in dat we een geweldige wedstrijd gaan spelen", aldus de 34-jarige Ronaldo tegen Juventus TV. "We zijn klaar voor een speciale avond, zowel op het veld als op de tribunes."

Juventus werd de afgelopen zeven seizoenen kampioen van Italië, maar de laatste Champions League-eindzege van de 'Oude Dame' dateert van 1996. Met de aankoop van Ronaldo hoopte Juve dit seizoen een laatste stapje naar Europees succes te zetten, maar die hoop liep vorige maand een flinke deuk op in Madrid.

De ploeg van trainer Massimiliano Allegri verloor de eerste wedstrijd in de achtste finales tegen Atlético Madrid met 2-0 door late goals van verdedigers José Giménez en Diego Godín, waardoor Juventus dinsdagavond in eigen stadion voor een heel lastige opgave staat.

"Niemand had verwacht dat wij de eerste wedstrijd zouden verliezen. Maar in het voetbal kan alles gebeuren", zegt Ronaldo, die de Champions League won in 2008 (met Manchester United), 2014, 2016, 2017 en 2018 (alle met Real Madrid). "Dat willen wij dinsdag ook laten zien."

"Tegen de fans wil ik zeggen: blijf positief. Laten we erin blijven geloven. Het is mogelijk om door te gaan, maar dan hebben we wel de hulp van de fans nodig. Maak je klaar voor de comeback."

'Iedereen weet dat Atlético sterk is'

Volgens databureau Gracenote heeft Juventus op basis van historische resultaten in Europese wedstrijden 16,9 procent kans om door te gaan. De Italiaanse topclub is zelf in vijf pogingen nog nooit doorgegaan na een 2-0-uitnederlaag in de eerste wedstrijd van een Europese knock-outconfrontatie.

De ongenaakbare koploper van de Serie A kan er wel vertrouwen uit halen dat het FC Barcelona (4-0-zege op AC Milan in het seizoen 2012/2013), Manchester United (3-0-zege op Olympiakos in het seizoen 2013/2014) en Real Madrid (3-0-zege op VfL Wolfsburg in het seizoen 2015/2016) dit decennium wel gelukt is om een 2-0-uitnederlaag goed te maken.

Ronaldo, die in zijn carrière al 22 keer gescoord heeft tegen Atlético, beseft dat Juventus voor een zware taak staat.

"Iedereen weet dat Atlético een heel sterk team heeft. Ze verdedigen heel goed, nemen weinig risico en spelen op de counter", aldus de Portugees. "Maar wij zijn er klaar voor en zullen er alles aan doen om hen te verslaan. "

Juventus-Atlético Madrid begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.

Bekijk de uitslagen en het programma van de Champions League