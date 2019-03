De UEFA heeft vrijdag nog maar eens benadrukt dat de videoscheidsrechter juist heeft gehandeld bij het derde doelpunt van Ajax in de historische Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid (1-4-zege) van dinsdagavond.

Aan de aanval die leidde tot de fraaie treffer van Dusan Tadic in de 62e minuut ging een discutabel moment aan de zijlijn vooraf. Rechtsback Noussair Mazraoui leek de bal ternauwernood binnen te houden na een duel met Sergio Reguilón, al was dat uit de beelden moeilijk op te maken.

De VAR besloot na een minutenlange analyse de treffer van Ajax goed te keuren, tot tevredenheid van de UEFA. "De VAR heeft de beelden zorgvuldig en uit alle mogelijke hoeken bekeken. De conclusie was dat er geen duidelijk bewijs is dat de bal volledig over de zijlijn is geweest", aldus de Europese voetbalbond in een verklaring.

"De assistent-scheidsrechter, die perfect stond gepositioneerd, had al goed waargenomen dat de bal niet volledig over de zijlijn was gegaan. Daardoor was het voor de arbiter (Felix Brych, red.) ook niet nodig om de beelden op het veld te bekijken en is de treffer terecht goedgekeurd."

Real deed acht minuten na de 0-3 van Tadic weliswaar wat terug via Marco Asensio, maar dankzij een schitterende vrije trap van Lasse Schöne plaatste Ajax zich alsnog probleemloos voor de kwartfinales. Het is de eerste keer sinds het seizoen 2002/2003 dat de Amsterdammers zich bij de laatste acht in het miljoenenbal voegden.

UEFA ook eens met penalty Manchester United

De UEFA liet zich vrijdag ook uit over de penalty die Manchester United woensdag kreeg in de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain (1-3-winst). Dankzij de benutte strafschop van Marcus Rashford in de blessuretijd plaatsten 'The Red Devils' zich voor het eerst sinds 2014 voor de kwartfinales van de Champions League.

Reden voor de penalty was hands van PSG-verdediger Presnel Kimpembe, die de bal na een schot van Diogo Dalot ongelukkig op zijn arm kreeg. Arbiter Damir Skomina besloot United pas na inmenging van de VAR en het bekijken van de beelden langs de lijn een strafschop toe te kennen.

"De bal werd niet van dichtbij op de arm geschoten, waardoor de verdediger niet totaal verrast kon zijn", aldus de UEFA. "Daarnaast hing zijn arm niet naast zijn lichaam en werd de bal daardoor gestopt op zijn weg naar het doel."

De beslissing van scheidsrechter Skomina leidde tot grote woede bij Neymar, die geblesseerd op de tribune zat en vlak na de wedstrijd op Instagram uithaalde naar de arbitrage en de VAR. De Braziliaanse aanvaller van PSG noemde de penalty onder meer "een grove schande".

De loting voor de kwartfinales van de Champions League is op vrijdag 15 maart in het Zwitserse Nyon.