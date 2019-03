AS Roma-eigenaar James Pallotta hield zich woensdag niet in na de uitschakeling van zijn club in de achtste finales van de Champions League door een 3-1-nederlaag bij FC Porto. De miljardair was woedend op de (video)arbitrage.

"Vorig jaar vroegen we om een VAR in de Champions League, omdat we genaaid werden in de halve finale. Vanavond was er een VAR en we zijn nog steeds bestolen", liet Pallotta via het officiële Twitter-account van AS Roma weten.

"Patrick Schick werd duidelijk geraakt in het strafschopgebied. De VAR keek ernaar, maar er werd niks gegeven. Ik ben klaar met deze onzin. Ik geef het op."

Roma verdedigde in Porto een 2-1-zege uit de heenwedstrijd in Italië. Na negentig minuten was de stand 2-1 voor de thuisploeg, waarna de Portugezen aan het einde van de verlenging op 3-1 kwamen door een rake penalty van Alex Telles. Die strafschop werd gegeven na inmenging van de VAR.

Vlak daarna schreeuwde heel Roma om een penalty toen aanvaller Schik onderuitging na een duel met Moussa Marega, maar de Turkse arbiter Cüneyt Çakir gaf deze keer geen strafschop.

Roma-coach Di Francesco praat niet met media

Roma strandde daardoor in de achtste finales. Vorig seizoen werden de Italianen in de halve finales van de Champions League uitgeschakeld door Liverpool (5-2-nederlaag in Engeland, 4-2-zege in Italië).

Pallotta was na de return tegen Liverpool boos op de scheidsrechter, omdat hij vond dat er minimaal drie beslissingen in het nadeel van zijn ploeg waren genomen.

"Het is heel duidelijk dat er een VAR nodig is in de Champions League, want dit soort dingen kunnen we niet laten gebeuren", zei de geboren Amerikaan toen.

AS Roma-coach Eusebio Di Francesco, die al onder druk stond, besloot woensdagavond na het duel met Porto om direct naar de teambus te gaan en niet met de media te praten.

Scheidsrechter Cüneyt Cakir kijkt naar beelden tijdens Porto-Roma. (Foto: ANP)

