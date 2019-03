De geblesseerde Neymar zag woensdagavond met lede ogen aan hoe Paris Saint-Germain door een late penalty voor Manchester United werd uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League (1-3). De Braziliaan heeft geen goed woord over voor de manier waarop de discutabele strafschop werd gegeven.

United stond in de slotfase met 1-2 voor in Parijs en had nog één treffer nodig om door te gaan, toen arbiter Damir Skomina in blessuretijd na inmenging van de VAR naar de stip wees. Reden voor de strafschop was hands van verdediger Presnel Kimpembe, die de bal na een schot van Diogo Dalot ongelukkig op zijn arm kreeg.

De beslissende penalty in het Parc des Princes - benut door Marcus Rashford - leidde tot woedende reacties bij de spelers in het veld, maar ook bij de geblesseerde Neymar. De aanvaller stormde zelfs van de tribune af en ging naast het scherm staan waar Skomina de situatie opnieuw beoordeelde.

"Dit is een grove schande", schreef de sterspeler van PSG na het duel op Instagram. "Deze beslissing wordt genomen door vier mannen die niets van voetbal weten, gebaseerd op een herhaling in slow motion op een scherm. Wat kan Kimpembe verkeerd doen als hij met zijn rug naar de bal staat? Dit was helemaal niets!"

De 27-jarige Neymar is al sinds januari uit de roulatie door een zware voetblessure en moest daardoor ook het tweeluik met United aan zich voorbij laten gaan. Vorig jaar kwam hij met PSG ook niet verder dan de achtste finales van de Champions League, want toen was Real Madrid over twee wedstrijden veel te sterk voor de ambitieuze Parijzenaars.

Tuchel neemt het op voor Neymar

Trainer Thomas Tuchel nam het na de wedstrijd op voor zijn geblesseerde sterspeler. "Mensen kunnen in hun emotie soms dingen zeggen die je enkele uren later het liefst weer wil terugnemen", zei de 45-jarige Duitser op zijn persconferentie.

"Je ziet hoe emotioneel Neymar is en hoezeer hij met ons meeleeft. Hij bijt tijdens elke wedstrijd van ons zijn nagels af en had ons heel graag willen helpen, dus dan is het heel lastig als dat niet kan. Wees niet te hard voor hem."

Waar PSG voor het derde seizoen op rij strandde in de achtste finales, bereikte Manchester United voor het eerst sinds 2014 de laatste acht. Tuchel kan bijna niet geloven dat zijn ploeg de 0-2-zege uit de heenwedstrijd verspeelde voor eigen publiek.

"United heeft in de tweede helft geen enkele kans gehad. Ik heb ook niet het idee dat ze naar Parijs waren gekomen om de wedstrijd te winnen, maar het is ze wel gelukt. We speelden goed en controleerden de wedstrijd, daarom is het ook een belachelijke uitslag."