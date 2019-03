Ole Gunnar Solskjaer is trots dat Manchester United het voorbeeld van Ajax heeft kunnen volgen door de kwartfinales van de Champions League te bereiken. De Noor haalde voor de return van zijn ploeg tegen Paris Saint-Germain (1-3) zelfs inspiratie uit de stunt van de Amsterdammers bij Real Madrid (1-4).

"Het was fantastisch om te zien hoe Ajax als underdog erin slaagde om bij de favoriet in een groot stadion te winnen", zei Solskjaer woensdag na de wedstrijd tegen PSG in Parijs in gesprek met Veronica en Engelse media.

"Ik wist dat wij ook konden stunten, dus dat duel heb ik gebruikt in mijn wedstrijdbespreking. Wij speelden een vergelijkbare wedstrijd. Het duel van Ajax in Madrid en de wedstrijd van Barcelona tegen PSG in 2017 (6-1-winst na 4-0-verlies in heenduel, red.) tonen maar weer aan hoe belangrijk mentaliteit in het voetbal is."

United stond voor een vrijwel onmogelijke taak tegen PSG - de Parijzenaars hadden de heenwedstrijd op Old Trafford met 0-2 gewonnen - maar beleefde wel een droomstart in het Parc des Princes door een treffer van Romelu Lukaku in de tweede minuut.

Juan Bernat maakte snel daarna gelijk en Lukaku tekende na een half uur weer voor de 1-2, waardoor United nog één treffer nodig had om door te gaan. Die viel pas diep in blessuretijd via Marcus Rashford, nadat scheidsrechter Damir Skomina na ingrijpen van de VAR een penalty gaf vanwege hands van Presnel Kimpembe.

'Dit was een typische Manchester United-avond'

Hoewel United amper kansen afdwong in Parijs en de strafschop discutabel was, is Solskjaer lovend over de manier waarop zijn ploeg ten strijde trok. "Dit was een typische Manchester United-avond. We hadden een goed wedstrijdplan en de jongens geloofden er volledig in", aldus de interim-manager.

"De spelers hebben goed geluisterd naar de instructies op de training, stonden gefocust op het veld en verdedigden goed. Ze waren geweldig en mogen trots zijn. Dit is wat de Champions League met een club als Manchester United kan doen."

Door de verrassende overwinning bij PSG plaatste United zich voor het eerst sinds 2014 voor de kwartfinales. Solskjaer hoopt dat zijn ploeg bij de loting op vrijdag 15 maart gespaard blijft en heeft al een ploeg voor ogen die hij liever niet treft.

"Ajax is een team dat ik liever niet tegenkom in de kwartfinales", bekende de 46-jarige coach, die in december vorig jaar de ontslagen José Mourinho verving "Het is een jeugdig elftal met veel energie, dus het zou mooi zijn als we Ajax kunnen ontlopen."