Manchester United heeft zich woensdag ten koste van Paris Saint-Germain verrassend geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De Engelsen wonnen de return in Frankrijk met 1-3 en maakten zo de 0-2-nederlaag in de heenwedstrijd ongedaan.

Manchester United leek lange tijd een doelpunt tekort te komen, maar in de blessuretijd van de tweede helft schoot Marcus Rashford en strafschop binnen na een zwaar bestrafte handsbal van Presnel Kimpembe.

De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer leidde bij rust met 1-2 door twee doelpunten van uitblinker Romelu Lukaku (0-1 en 1-2) en een tegentreffer van Juan Bernat (1-1).

Manchester United bereikte als vierde club de kwartfinales. Ajax (5-3 over twee duels tegen titelverdediger Real Madrid), Tottenham Hotspur (4-0 tegen Borussia Dortmund) en FC Porto (4-3 tegen AS Roma) slaagden daar eerder al in.

De overige clubs in de achtste finales komen uit de wedstrijden Juventus-Atlético Madrid (0-2 in de heenwedstrijd), Manchester City-Schalke 04 (3-2), Bayern München-Liverpool (0-0) en FC Barcelona-Olympique Lyon (0-0).

United miste liefst tien spelers

Manchester United had drie weken geleden in de heenwedstrijd weinig te vertellen tegen Paris Saint-Germain, maar dat was in de return een compleet ander verhaal. En dat terwijl de bezoekers liefst tien spelers misten, onder wie de geschorste Paul Pogba.

Manchester United kende een droomstart, want al na twee minuten spelen stond de 0-1 op het scorebord. Lukaku kreeg de bal zomaar in de voeten gespeeld van tegenstander Thilo Kehrer en bleef oog in oog met doelman Gianluigi Buffon uiterst koel.

Toch kon Manchester United niet heel lang genieten van de voorsprong, want tien minuten later was het alweer gelijk. Bernat tikte de bal bij de tweede paal simpel binnen na een strakke en lage voorzet van Kylian Mbappé.

Manchester United was daarna de mindere van de twee, maar kwam in de dertigste minuut tegen de verhouding in op 1-2. Lukaku was er als de kippen bij om een fout van Buffon, die een afstandsschot van Rashford slecht verwerkte, af te straffen.

Paris Saint-Germain heeft touwtjes stevig in handen

In de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld. Paris Saint-Germain had de touwtjes stevig in handen en het wachten was dan ook op de 2-2 en daarmee de definitieve beslissing.

Die bleef echter uit, omdat een schitterend doelpunt van Ángel Di María (stiftje over keeper David de Gea) terecht werd afgekeurd wegens buitenspel en Bernat de buitenkant van de paal raakte.

'The Red Devils' hadden ook na de invalbeurt van Tahith Chong weinig in te brengen, totdat scheidsrechter Damir Skomina na het bestuderen van de videobeelden een strafschop zag in de handsbal van Kimpembe bij een schot van Diogo Dalot.

Rashford benutte het buitenkansje en was er zodoende verantwoordelijk voor dat Manchester United voor het eerst sinds het seizoen 2013/2014 in de kwartfinales staat en Paris Saint-Germain voor het derde jaar op rij strandde in de achtste finales.