Ajax bereikte dinsdag dankzij een sensationele 1-4-zege op Real Madrid voor het eerst sinds het seizoen 2002/2003 de kwartfinales van de Champions League. Een overzicht van de ploegen die de Amsterdammers op vrijdag 15 maart kunnen loten.

Tottenham Hotspur

Naast Ajax plaatste Tottenham Hotspur zich als een van de eerste twee ploegen voor de laatste acht. De formatie van trainer Mauricio Pochettino rekende dinsdag af met Borussia Dortmund en bereikte voor het eerst sinds het seizoen 2010/2011 de kwartfinales. Bij de 'Spurs' staan met Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Davinson Sánchez en Christian Eriksen maar liefst vier oud-Ajacieden onder contract.

FC Porto

Op papier samen met Schalke 04 en Olympique Lyon de zwakste ploeg in de achtste finales. FC Porto schakelde het AS Roma van Justin Kluivert en Rick Karsdorp uit. Nadat de Italianen de heenwedstrijd in Rome met 2-1 hadden gewonnen, zegevierden de Portugezen in de return na verlenging met 3-1.

Manchester United

Manchester United zorgde woensdag voor een verrassing met de uitschakeling van Paris Saint-Germain. Het tweeluik leek zo goed als beslist door de 0-2-zege van PSG drie weken geleden op Old Trafford, maar de Engelsen bogen die achterstand in de return in het Parc des Princes om. Dankzij een late strafschop won United, met onder anderen Tahith Chong in de gelederen, met 1-3.

Manchester City of Schalke 04 (heenduel 2-3 voor City, return 12 maart)

Schalke 04 is een oude bekende van Ajax, want de formatie uit Gelsenkirchen werd in 2017 in de kwartfinales van de Europa League uitgeschakeld door de Amsterdammers. De kans dat Schalke zich voor het eerst sinds het seizoen 2010/2011 bij de laatste acht van de Champions League voegt, is wel heel klein. City won de heenwedstrijd in Duitsland met 2-3.

Juventus of Atlético Madrid (heenduel 2-0 voor Atlético, return 12 maart)

Met Cristiano Ronaldo in de gelederen is dit seizoen bij Juventus alles gericht op de Champions League, maar de 'Oude Dame' staat er slecht voor na de verrassende 2-0-nederlaag in Madrid. De return in Turijn staat dinsdag 12 maart op het programma. De laatste keer dat Juventus de Champions League won, was in 1996, toen Ajax in de finale werd verslagen.

FC Barcelona of Olympique Lyon (heenduel 0-0, return 13 maart)

Het Olympique Lyon van Memphis Depay heeft nog zicht op een plek bij de laatste acht, maar dan is volgende week wel een zege nodig in Camp Nou. Een onderonsje van Ajax met Barcelona zou voor Frenkie de Jong pikant zijn, want de middenvelder maakt na dit seizoen de overstap naar Catalonië.

Bayern München of Liverpool (heenduel 0-0, return 13 maart)

Ajax kwam het Bayern München van Arjen Robben in de groepsfase al tegen en toen bleken beide ploegen zeer aan elkaar gewaagd. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelde bij 'Der Rekordmeister' met 1-1 gelijk en de thuiswedstrijd eindigde in 3-3. Mocht Liverpool de kwartfinales bereiken én op 15 maart gekoppeld worden aan Ajax, dan treffen de Amsterdammers met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum twee Nederlanders.

Bij de loting op 15 maart in het Zwitserse Nyon zijn er geen restricties, wat betekent dat iedereen tegen elkaar kan loten. De heenwedstrijden in de kwartfinales van de Champions League worden op 9 en 10 april gespeeld. Een week later staan de returns op het programma. De finale wordt op zaterdag 1 juni afgewerkt in het Wanda Metropolitano in Madrid.

