Coach Santiago Solari is niet van plan op te stappen na de historische uitschakeling van Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. De 'Koninklijke' werd dinsdagavond voor eigen publiek met maar liefst 1-4 verslagen door Ajax.

"Dit was een heel pijnlijke avond voor ons, maar ik ben hier niet tijdens een moeilijke periode trainer geworden om snel weer ontslag te nemen", benadrukte Solari na het duel in Estadio Santiago Bernabéu op zijn persconferentie.

"Ik bied mijn verontschuldigen aan richting de fans, want zij hebben ons in een heel moeilijke wedstrijd fantastisch gesteund. We hebben geprobeerd alles te geven, maar het was niet genoeg. Dat doet pijn."

Solari werd in oktober na het ontslag van Julen Lopetegui aangesteld als interim-trainer bij Real en tekende enkele weken later al een meerjarig contract als permanente hoofdcoach. Maar ook de 42-jarige Argentijn slaagde er niet in de 33-voudig kampioen van Spanje uit het slop te trekken.

De Madrilenen werden vorige week uitgeschakeld in de halve finales van de Copa del Rey en zijn na de 0-1-nederlaag van zaterdag tegen FC Barcelona zo goed als kansloos in de titelrace. Dinsdag volgde tegen Ajax misschien wel de grootste blamage van het seizoen.

Mogelijke opponenten Ajax in kwartfinales (loting op 15 maart) Tottenham Hotspur (al geplaatst)

FC Porto/AS Roma (6 maart)

Paris Saint-Germain/Manchester United (6 maart)

Juventus/Atlético Madrid (12 maart)

Manchester City/Schalke 04 (12 maart)

FC Barcelona/Olympique Lyon (13 maart)

Bayern München/Liverpool (13 maart)

'Real is groter dan coaches en spelers'

Real begon weliswaar met een goede uitgangspositie aan de return voor eigen publiek - de heenwedstrijd in Amsterdam werd drie weken geleden met 1-2 gewonnen - maar het was Ajax dat een groot deel van de wedstrijd domineerde en de Champions League-winnaar van de afgelopen drie jaar bij vlagen vernederde.

"Het was een heel moeilijke wedstrijd voor ons", analyseerde Solari. "Er zijn veel dingen gebeurd en het is moeilijk om dat nu te duiden. Dan heb ik het over onze vele kansen, de ballen die we op de paal schoten, de goals van Ajax, de VAR en nog veel meer dingen. Het heeft tijd nodig om daar echt op in te kunnen gaan."

"Ondertussen gaat het seizoen gewoon door. Natuurlijk staan we in de competitie op een grote achterstand van Barcelona, maar met een stukje professionaliteit en teamspirit moeten we weer op kunnen staan. Real is groter dan wat spelers en coaches. Deze club komt altijd weer sterker terug."

Nacho en Carvajal radeloos na blamage Real

De spelers van Real waren na de uitschakeling een stuk kritischer. Nacho, die in de heenwedstrijd tegen Ajax nog een defensief centrum vormde met de in de return geschorste Sergio Ramos, kan er niet over uit dat de hegemonie van Real in de Champions League voorbij is.

"We zijn radeloos nu we geen titels meer hebben om voor te vechten", aldus Nacho. "We zijn uitgeschakeld in een toernooi waar wij de koningen waren. Dit is moeilijk te accepteren, maar we speelden niet op het gewenste niveau."

Rechtsback Dani Carvajal voegde zich bij Nacho. "Ik denk niet dat ik me ooit zo gefrustreerd heb gevoeld. Het is ook niet te verklaren voor mij. Alles waar we voor streden, is in een week tijd door onze vingers geglipt. Ajax was simpelweg beter en verdiende het om door te gaan."

Real kan zich zondag revancheren voor het historische verlies tegen Ajax, want dan gaat de ploeg van Solari op bezoek bij Real Valladolid. De achterstand op koploper Barcelona bedraagt momenteel twaalf punten.