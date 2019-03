Hakim Ziyech kan nog niet helemaal bevatten wat Ajax dinsdag gepresteerd heeft door Real Madrid met 1-4 te verslaan in de achtste finales van de Champions League. Maar hij weet wel dat het niet alleen voor de Amsterdamse club een bijzondere avond was in Estadio Santiago Bernabéu.

"We hebben de wereld laten zien dat het Nederlands voetbal nog een rol speelt, of kan gaan spelen", aldus Ziyech. "Verder heb ik nog niet echt idee wat er nou precies gebeurd is. Dit is onbeschrijfelijk."

In de met 1-2 verloren heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA maakte Ziyech de enige Amsterdamse goal en noemde dat het hoogtepunt van zijn carrière. "Maar dat heb ik nu alweer overtroffen", glimlachte de Marokkaans international, die dinsdag in Madrid al snel de 0-1 maakte.

"We stonden even onder druk, maar bij de eerste kans die we kregen, sloegen we meteen toe. Dat was lekker. En toen David Neres er kort daarna ook nog 0-2 van maakte, wist ik dat het chaos kon worden bij Real. We hadden voor rust zelfs al 0-3 kunnen maken."

Ziyech niet verrast door vrije trap Schöne

De 26-jarige Ziyech voelde in het veld dan ook dat Real, dat afgelopen week twee keer van FC Barcelona verloor, kwetsbaar was. "Ik merkte dat ze onzeker werden, maar dan moet je het nog wel afmaken. Dat hebben we gedaan."

"Van de eerste tot de laatste minuut gingen we voor elkaar door het vuur, maar wel met ons hoofd erbij", vervolgde de middenvelder. "We weten dat we goed kunnen voetballen, maar vandaag kwam dat er ook echt uit. En we sloegen steeds op het juiste moment toe.

Een van die momenten was de 1-4 van Lasse Schöne, kort nadat Real door de 1-3 van invaller Marco Asensio de spanning terug leek te brengen. De Deen van Ajax verraste doelman Thibaut Courtois door een vrije trap vanaf links in een keer in het doel te draaien, maar Ziyech was niet verrast.

"Van iemand met zo'n trap kun je verwachten dat hij hem er zo inschiet. En dat deed hij. Het was een prachtig moment, want bij 1-4 wisten we dat we het gingen halen."

Loting kwartfinales op 15 maart

Op 15 maart weet Ajax welke club de tegenstander wordt in de kwartfinales, want dan wordt er geloot in het Zwitserse Nyon. Tottenham Hotspur is tot dusver de enige andere club die zich bij de laatste acht geschaard heeft.

De heenwedstrijden in de kwartfinales zijn op 9 en 10 april en een week later staan de returns op het programma.