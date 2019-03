Trainer Erik ten Hag verwacht dat Ajax dinsdagavond tegenover een getergd Real Madrid staat in Estadio Santiago Bernabéu. De 'Koninklijke' werd onlangs uitgeschakeld in de Copa del Rey en lijkt kansloos in de titelrace, waardoor alles is gericht op de Champions League.

"Willen ze nog een prijs halen dit seizoen, dan is dit de laatste weg. De instelling van Real Madrid zal daarom goed zijn, maar wij willen net zo graag natuurlijk", zei Ten Hag maandagavond op zijn persconferentie voor de return in de achtste finales.

Real werd vorige week door FC Barcelona uitgeschakeld in de halve eindstrijd van de Copa del Rey (0-3) en ging zaterdagavond ook in de competitie voor eigen publiek onderuit tegen de Catalaanse rivaal (0-1). De achterstand op koploper Barcelona is daardoor al opgelopen tot twaalf punten.

In de Champions League ziet het er rooskleuriger uit voor de ploeg van trainer Santiago Solari. Real won drie weken geleden de heenwedstrijd tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA met 1-2, waardoor de Amsterdammers dinsdag in de return minstens twee keer moeten scoren om kans te houden op de kwartfinales.

'De spelers zijn hongerig en ambitieus'

Ten Hag weet dan ook al welke tactiek hij gaat hanteren in de return. "De insteek is het maken van doelpunten. Dit Ajax probeert dit seizoen iedere wedstrijd het initiatief te nemen en dat lukt ook bijna altijd. Mijn spelers zijn hongerig en ambitieus en zullen dezelfde mentaliteit laten zien als Real."

In de heenwedstrijd zakte Real bewust in om toe te slaan in de counter, iets wat de Madrilenen volgens Ten Hag ook in de return gaan doen. "Real is een geslepen ploeg, die in staat is om bij fases af te wachten en te profiteren van onze fouten. Maar ik weet ook zeker dat ze in fases druk zetten en ons bij de strot proberen te grijpen."

Ajax hoeft tegen Real in ieder geval niet te vrezen voor Sergio Ramos. De aanvoerder van de 'Koninklijke' kreeg in de heenwedstrijd drie weken geleden de derde gele kaart van dit Champions League-seizoen en is daardoor geschorst.

Ajax tijdens de afsluitende training in Madrid. (Foto: ProShots)

'Aderlating voor Real dat Ramos er niet bij is'

De 32-jarige Spanjaard, die in zijn loopbaan al 109 Champions League-duels voor Real speelde, werd door de UEFA zelfs voor een tweede duel uitgesloten, omdat hij de gele kaart tegen Ajax bewust zou hebben gepakt.

"Het is zeker een aderlating voor Real dat Ramos er niet bij is", aldus Ten Hag. "Hij is achterin de baas. Ik weet niet of Ramos bewust geel heeft gepakt; feit is dat hij niet meedoet. Als zo'n persoonlijkheid op mentaal en tactisch gebied ontbreekt, dan maakt dat Real er niet sterker op."

De wedstrijd tussen Real Madrid en Ajax begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych. De laatste keer dat Ajax de kwartfinales van de Champions League bereikte, was in het seizoen 2002/2003.

