Luka Modric verwacht dat Ajax dinsdag Real Madrid op dezelfde manier gaat bestrijden als drie weken geleden in Amsterdam. De Spaanse grootmacht verdedigt in de achtste finales een 1-2-zege uit de heenwedstrijd.

"Ik heb een aantal wedstrijden van Ajax gezien en ze spelen uit en thuis op dezelfde manier", zegt de Wereldvoetballer van het Jaar 2018 op een persconferentie.

"Daarom denk ik niet dat ze veel gaan veranderen. Ze zullen hierheen komen met hetzelfde plan als in de eerste wedstrijd."

In de Johan Cruijff ArenA speelde Ajax met name voor rust ijzersterk en werd Real continu onder druk gezet. Het leverde enkele grote kansen op en de openingstreffer van Nicolás Tagliafico werd door de VAR afgekeurd.

Modric is er ondanks de 1-2-overwinning in de heenwedstrijd nog niet gerust op. "Het wordt een gevaarlijke wedstrijd tegen een jong team. Ajax heeft niets te verliezen, het zullen negentig zware minuten worden", verwacht de Kroaat.

Hij wilde geen speler aanwijzen bij Ajax die er in zijn ogen bovenuit steekt. "Ze hebben heel veel talent, op verschillende posities. In de heenwedstrijd lieten ze zien getalenteerd en ambitieus te zijn en echte honger naar succes te hebben."

Real verloor drie van laatste vier duels

Na de 1-2-zege in Amsterdam belandde Real in een flinke dip. Van de vier wedstrijden gingen er drie verloren, waaronder thuisduels met aartsrivaal FC Barcelona in de beker (0-3) en in de competitie (0-1).

"Als je twee keer verliest van je grootste rivaal, dan geeft dat geen goed gevoel", zegt Modric. "Maar we hebben geen tijd om te klagen, morgen staat er weer een belangrijke wedstrijd op het programma."

'Genoeg spelers die Ramos kunnen vervangen'

Real moet het tegen Ajax zonder Sergio Ramos stellen. De aanvoerder is door de UEFA voor twee duels geschorst, nadat hij in Amsterdam een opzettelijke gele kaart pakte.

"Het is jammer dat Sergio er niet bij is", aldus trainer Santiago Solari. "Hij is een echte leider, maar we hebben genoeg spelers met ervaring die hem kunnen vervangen."

De Argentijnse coach vindt het geen nadeel dat zijn ploeg zaterdag nog een zware 'Clásico' speelde, terwijl Ajax rust kreeg doordat de KNVB het duel met PEC Zwolle verplaatste. "Onze kalender is altijd vol met belangrijke wedstrijden. Dat is niets nieuws en de spelers zijn eraan gewend."

Real Madrid-Ajax begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Duitse arbiter Felix Brych.

Luka Modric op de persconferentie. (Foto: ANP)

