Manchester City-coach Josep Guardiola is lovend over de intrede van de VAR in de Champions League. Zijn ploeg kreeg woensdagavond tegen Schalke 04 (2-3-winst) twee strafschoppen tegen én eindigde de wedstrijd met tien man, maar de Spanjaard weigerde daar de videoarbiter de schuld van te geven.

Schalke kreeg in de 38e minuut op advies van de VAR een penalty na hands van Nicolás Otamendi. Nabil Bentaleb verzilverde het buitenkansje en sloeg in de laatste minuut van de eerste helft nogmaals toe van elf meter na een overtreding van Fernandinho.

Het zat City niet mee wat betreft arbitrale beslissingen, want in de 68e minuut kreeg Otamendi zijn tweede gele kaart en dus rood. Bij gele kaarten is het de VAR niet toegestaan om in te grijpen, maar Guardiola wilde daar niet over klagen.

"Zowel de eerste als de tweede strafschop is terecht toegekend en de rode kaart kun je in die situatie geven", concludeerde de City-coach na het duel in de Veltins Arena. "Ik heb zo nu en dan discussies met de scheidsrechter, maar ik vertrouw de VAR volledig en ben zelfs een groot fan."

Raheem Sterling viert zijn winnende treffer in Gelsenkirchen. (Foto: ProShots)

'Het VAR-systeem zal echt nog wel verbeteren'

Hoewel Guardiola achter de arbitrale beslissingen staat, werkte het VAR-systeem woensdag niet helemaal naar behoren. Scheidsrechter Carlos del Cerro Grande wilde bij het eerste penaltymoment naar de kant van het veld om de beelden te bekijken, maar het scherm deed het niet.

Daardoor moest de Spaanse arbiter volledig uitgaan van het advies van de VAR. Guardiola vindt het haperende systeem desondanks geen spelbreker. "De techniek werkte niet mee, maar dat kan gebeuren. Dat zal de volgende keer wel beter zijn", aldus de Spanjaard, die optimistisch gestemd is over het technologische hulpmiddel.

"Een nieuw systeem is een beetje alsof er ergens een nieuwe manager wordt aangesteld. Mensen verwachten dat je elke wedstrijd met 6-0 wint. Het VAR-systeem zal echt nog wel verbeteren. Ik ben in ieder geval groot voorstander van het initiatief, want ik ben voor eerlijk voetbal."

Ondanks de twee benutte strafschoppen van Schalke trok City wel aan het langste eind in Gelsenkirchen dankzij treffers van Leroy Sané en Raheem Sterling in de laatste vijf minuten. Sergio Agüero had na achttien minuten al voor de openingstreffer gezorgd, waardoor City op 12 maart met een comfortabele uitgangspositie aan de return in Manchester begint.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League