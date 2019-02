Juventus staat door de 2-0-nederlaag van woensdagavond bij Atlético Madrid op de rand van uitschakeling in de Champions League, maar coach Massimiliano Allegri weigert de hoop op een plek in de kwartfinales op te geven.

"Er heerst nu natuurlijk teleurstelling, maar we moeten erin blijven geloven dat we deze achterstand om kunnen buigen. Het is nutteloos om hier te lang over in te zitten", zei Allegri na het duel in het Wanda Metropolitano op zijn persconferentie.

Bij rust was er nog niks aan de hand voor Juventus, maar na rust domineerde Atlético en dat resulteerde in de slotfase in twee treffers. José María Giménez werkte in de 78e minuut de 1-0 binnen en de andere centrale verdediger Diego Godin tekende vijf minuten later ook voor de tweede Madrileense goal.

"We speelden een slechte tweede helft", was Allegri duidelijk in zijn analyse. "We losten na rust geen enkel schot op doel, terwijl Atlético een stuk agressiever was. Je moet op de top van je kunnen spelen om deze ploeg te verslaan en dat waren we na rust niet."

'Veel slechter dan deze tweede helft kunnen we niet'

Juventus werd de afgelopen zeven jaar kampioen van Italië en ligt ook dit seizoen op koers voor de landstitel, maar met Cristiano Ronaldo in de gelederen is bij 'De Oude Dame' dit seizoen alles gericht op het winnen van de Champions League.

Hoewel het defensief solide Atlético in de return op 12 maart in Turijn een comfortabele 2-0-voorsprong mag verdedigen, vindt Allegri niet dat zijn ploeg de hoop op de eerste Champions League-beker sinds 1996 op moet geven.

"Veel slechter dan de tweede helft in dit duel kunnen we niet, dus we mogen met vertrouwen toeleven naar de return. Het wordt natuurlijk geen eenvoudige opdracht. We hebben een geweldige wedstrijd nodig om door te gaan."

Cristiano Ronaldo treurt na een gemiste kans. (Foto: ProShots)

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League