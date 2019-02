Trainer Niko Kovac van Bayern München is meer dan tevreden over de manier waarop zijn ploeg dinsdagavond speelde tegen Liverpool. De Duitsers hielden 'The Reds' op een doelpuntloos gelijkspel op Anfield.

"Ik kan me niet heugen dat er veel clubs zijn die op Anfield zonder tegendoelpunt bleven. Liverpool is een sensationeel goed team, maar wij waren technisch, tactisch en mentaal op een heel hoog niveau", constateerde Kovac op zijn persconferentie.

Bayern verdedigde compact tegen Liverpool en stond slechts twee schoten op doel toe, al creëerden de Duitsers zelf ook weinig. Het resulteerde in de eerste doelpuntloze Champions League-avond sinds maart 2016, want ook Olympique Lyon-FC Barcelona eindigde dinsdag in een doelpuntloos gelijkspel.

De remise is een riskante uitgangspositie voor Bayern, maar Kovac had zich niet meer kunnen wensen dan een duel zonder tegentreffer. "Het is niet makkelijk om in dit stadion te spelen, maar we hebben ons doel bereikt", zei hij.

"Iedereen ging voor elkaar door het vuur en dat is zoals het hoort. Als iedereen gefocust is, word je beloond. Het glas is op dit moment zowel halfvol als halfleeg, maar in de thuiswedstrijd zijn we met de steun van 75.000 fans in het voordeel."

Neuer blij dat gekozen tactiek effect sorteerde

Aanvoerder Manuel Neuer voegde zich bij zijn coach. De 32-jarige keeper is blij dat de tactiek van Kovac effect sorteerde op Anfield en ziet de kansen voor Bayern op een plek in de kwartfinales van de Champions League rooskleurig in.

"We wisten wat we konden verwachten. Liverpool heeft een aantal snelle spelers voorin en daarom stonden we achterin goed compact", aldus Neuer, die wel baalde dat de thuisploeg eveneens zonder tegendoelpunt bleef. "Dat komt denk ik doordat we zelf te druk waren met verdedigen. Aan de andere kant hadden we hier vooraf voor getekend. Onze uitgangspositie is zo slecht nog niet."

De return tussen Bayern München en Liverpool wordt op 13 maart gespeeld in de Allianz Arena. De Duitsers reikten vorig seizoen tot de halve eindstrijd, terwijl Liverpool de finale verloor van Real Madrid.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League